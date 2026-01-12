Paramount demanda a Warner Bros. exigiendo más información e insiste en su compra hostil

Paramount Skydance (PSKY) ha presentado este lunes una demanda para exigir más información a Warner Bros. Discovery (WBD). Así lo recoge la agencia EFE en un capítulo más de la pugna por el gigante audiovisual que se inició cuando Warner y Netflix anunciaron su acuerdo para que la plataforma de streaming comprara los estudios de cine y HBO Max por 82.700 millones de dólares.

De esta forma, Paramount sigue intentando impulsar su oferta hostil para adquirir la compañía de medios y entretenimiento, según han explicado los medios especializados estadounidenses.

En una carta enviada este lunes a los accionistas de WBD, el CEO de Paramount, David Ellison, anunció que se ha presentado una demanda ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, solicitando al tribunal que "ordene a WBD proporcionar esta información para que los accionistas tengan lo necesario para tomar una decisión informada sobre si aceptar o no nuestra oferta".

El consejo de Warner Bros. Discovery sigue rechazando la oferta

Esta demanda llega menos de una semana después de que la junta directiva de WBD recomendara nuevamente a los accionistas rechazar la última oferta modificada de Paramount.

A pesar de que Paramount había modificado algunas condiciones de su última oferta, la opción sigue siendo "menos atractiva" que la de Netflix para la junta de Warner Bros. Discovery.

Según la cadena estadounidense CNN, el consejo de Warner Bros. Discovery calificó la opa de "inadecuada" y demasiado arriesgada tanto para los accionistas como para la propia compañía. ¿La razón? Según una carta enviada a estos accionistas, Warner Bros. advierte que la operación incluiría utilizar fondos prestados y aumentar la deuda.

Tal y como recoge la revista Variety, el texto indica que la oferta de Paramount "no es más favorable para los accionistas que la fusión con Netflix". Además, también cita el "valor insuficiente, teniendo en cuenta en precio por cuenta y los numerosos riesgos, costes e incertidumbres".

La propuesta original de Paramount

El pasado 5 de diciembre Netflix anunció que había llegado a un acuerdo con Warner Bros. Discovery (WBD) para adquirir los estudios de cine y televisión de la compañía y la plataforma de streaming HBO Max, una operación que cambiaría para siempre el mercado audiovisual.

La compañía emitió un comunicado que ha publicado en sus redes sociales en el que confirmaba que el trato se cerraría por 82.700 millones de dólares, hasta que llegó la opa de Paramount, que entraba en la pugna por el gigante audiovisual.

¿Qué ofrecía la compañía en su propuesta original?: