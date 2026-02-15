Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lucycalys le hace esta petición a Rosalía tras ganar el Benidorm Fest: "Es mi oportunidad"
Cultura
Cultura

Lucycalys le hace esta petición a Rosalía tras ganar el Benidorm Fest: "Es mi oportunidad"

La de Chiclana se alzó este sábado con la Sirenita de Oro con su tema junto a Tony Grox, 'T amaré'.

Marina Prats
Marina Prats
Tony Grox & LUCYCALYS triunfan con ‘T AMARÉ’ y alzan la Sirenita de Oro del Benidorm Fest 2026
Tony Grox & LUCYCALYS triunfan con ‘T AMARÉ’ y alzan la Sirenita de Oro del Benidorm Fest 2026RTVE/Raúl Tejedor

Lucycalys y Tony Grox siguen en una nube después de que este sábado ganasen la Sirenita de Oro de este Benidorm Fest 2026 con T amaré. Aseguran que esta mañana se han levantado todavía sin creerse lo que estaban viviendo.

La de Chiclana ha contado a los medios en la rueda de prensa de este domingo que era fan del festival desde su primera edición, que se saldó con la victoria de Chanel. 

"Hemos descansado poco dándole vueltas a la cabeza y asimilando", señaló Lucycalys. "De pasar a ser fan a ganarlo es una locura", ha enfatizado la de Chiclana, que ha admitido seguir el festival desde su primera edición. "Nosotros nos poníamos supermarujas con las pipas y con todos, con los amigos, a ver el Benidorm Fest", ha recordado la artista.

Las comparaciones con Dellafuente, especialmente por su escenografía, han sido constantes y ellos mismos han admitido que es una de sus principales influencias. Pero también son continuas las comparaciones con Rosalía y su mezcla de flamenco y urbano que la catalana llevó a la escena internacional con El mal querer. 

Lucycalys ha aprovechado su tirón mediático para hacer una petición a la catalana. Y no precisamente una colaboración. "Por favor necesito ir al concierto de Rosalía, es que esta es mi oportunidad. No he conseguido entrada. Por favor, quien sea, yo necesito ir a ese concierto", ha indicado. "Llevo muchos años siguiéndola", ha enfatizado. 

Este no ha sido el único momento "fan" que han vivido los ganadores del Benidorm Fest. Tony Grox ha admitido vivir todo un sueño al poder conocer en la final a la ganadora del Benidorm Fest 2025 y representante de España en el pasado festival de Eurovisión. "Nos felicitó allí en directo y, de verdad, yo de pequeño era superfan, estaba enamorado", recordó el gaditano.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO