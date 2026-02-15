Lucycalys le hace esta petición a Rosalía tras ganar el Benidorm Fest: "Es mi oportunidad"

Lucycalys y Tony Grox siguen en una nube después de que este sábado ganasen la Sirenita de Oro de este Benidorm Fest 2026 con T amaré. Aseguran que esta mañana se han levantado todavía sin creerse lo que estaban viviendo.

La de Chiclana ha contado a los medios en la rueda de prensa de este domingo que era fan del festival desde su primera edición, que se saldó con la victoria de Chanel.

"Hemos descansado poco dándole vueltas a la cabeza y asimilando", señaló Lucycalys. "De pasar a ser fan a ganarlo es una locura", ha enfatizado la de Chiclana, que ha admitido seguir el festival desde su primera edición. "Nosotros nos poníamos supermarujas con las pipas y con todos, con los amigos, a ver el Benidorm Fest", ha recordado la artista.

Las comparaciones con Dellafuente, especialmente por su escenografía, han sido constantes y ellos mismos han admitido que es una de sus principales influencias. Pero también son continuas las comparaciones con Rosalía y su mezcla de flamenco y urbano que la catalana llevó a la escena internacional con El mal querer.

Lucycalys ha aprovechado su tirón mediático para hacer una petición a la catalana. Y no precisamente una colaboración. "Por favor necesito ir al concierto de Rosalía, es que esta es mi oportunidad. No he conseguido entrada. Por favor, quien sea, yo necesito ir a ese concierto", ha indicado. "Llevo muchos años siguiéndola", ha enfatizado.

Este no ha sido el único momento "fan" que han vivido los ganadores del Benidorm Fest. Tony Grox ha admitido vivir todo un sueño al poder conocer en la final a la ganadora del Benidorm Fest 2025 y representante de España en el pasado festival de Eurovisión. "Nos felicitó allí en directo y, de verdad, yo de pequeño era superfan, estaba enamorado", recordó el gaditano.