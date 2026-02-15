Tony Robbins, experto en crecimiento personal: "El gran error de la gente es que se comporta como consumidora, no como propietaria"

¿Te sientes estancado? Muchas personas tienen la sensación de que sus vidas no avanzan por el camino correcto, lo que genera una profunda frustración. Uno de los aspectos más sensibles en este sentido es el financiero, ya que es muy común que la gente mida su nivel de éxito a través del dinero.

Vivimos en una sociedad donde tanto la salud física como el bienestar mental han cobrado una relevancia crucial, y por ello es cada vez más habitual recurrir a coaches de vida que diseñen estrategias para alcanzar objetivos emocionales y materiales.

Tony Robbins, reconocido autor, filántropo y estratega de vida y negocios estadounidense, es una de las voces más autorizadas en este campo. En una reciente entrevista para el popular pódcast The Diary of a CEO (El diario de un CEO), Robbins enfatiza la importancia de transformar nuestra mentalidad diaria para dejar de sobrevivir y empezar a progresar realmente.

El cambio de mentalidad: de consumidor a propietario

Según el coach norteamericano, todo se resume en un error fundamental de percepción en nuestra sociedad. "Hablemos de un error común: en el sistema de libre mercado hay jóvenes que piensan que el comunismo porque no entienden las reglas del juego actual", afirma.

Para Robbins, el problema no es el sistema, sino el rol que elegimos jugar en él. "Nuestra gente vive en el sistema de libre empresa, pero no lo entiende, ¿en qué se equivoca? Actúan como consumidores, no como dueños. En nuestra sociedad de consumo, educamos como consumidores a niños y adultos", complementa el experto.

El ejemplo del iPhone: gastar vs. invertir

Robbins ilustra esta teoría con un ejemplo numérico demoledor sobre Apple. El estratega plantea el escenario de una persona que, desde el lanzamiento del primer iPhone, ha comprado cada nuevo modelo que ha salido al mercado. Según sus cálculos, esa persona habría gastado más de 22.000 dólares en tecnología de consumo.

Sin embargo, la historia cambia si se cambia la mentalidad. "Si hubieras invertido esa misma cantidad en acciones de Apple cada vez que se lanzaba un modelo, hoy tendrías 326.000 dólares. Pasas de haber gastado 22.000 a tener un patrimonio de más de 300.000", sostiene.

La conclusión de Robbins es una llamada a la acción para dejar de ser espectadores de la economía: "¿Por qué no es dueño de la empresa? No se enseña a pensar así. Así que tienes que convertirte en dueño", concluye.