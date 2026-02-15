Santiago, padre de familia, vive en Valladolid pero trabaja en Madrid: "Tiene todos los servicios, con las ventajas de una ciudad mucho más recogida"

Salir de las grandes ciudades se ha convertido en una práctica muy imitada en los últimos años. Una de ellas es Madrid. Con un ritmo vertiginoso y unos precios de la vivienda disparados, hay quien prefiere mudarse fuera de la capital.

El alza de los alquileres o de los costes de la vivienda ha obligado a muchos a valorar irse fuera de la ciudad y desplazarse para ir a trabajar. Eso ha hecho que, de rebote, también se hayan encarecido las rentas en los puntos más cercanos a Madrid, como Guadalajara o Segovia, entre otras.

Es el caso de Santiago, padre de familia, que vive en Valladolid, pero trabaja en la capital española. Según ha explicado a El Confidencial, es una decisión que adoptaron hace casi una década, en el año 2018.

Es cierto que sus raíces le llevaron a tomar la decisión, pero, para él "no puedes comparar a Valladolid con Madrid". "Tiene todos los servicios que puede ofrecer Madrid, con las ventajas de una ciudad mucho más recogida", ha señalado.

Su decisión es compleja, ya que él trabaja en Getafe. Entre ida y vuelta, acaba pasando unas cuatro horas dentro de un tren. Pese a ello, destaca que "Valladolid sigue siendo una ciudad tremendamente dependiente de Madrid" y que funciona como una "esponja".

No es el único caso. El citado medio también ha hablado con Mario, de 43 años, que trabaja en el área directiva de una compañía financiera. Al contrario que el anterior, él vivía lejos de su mujer y su hijo.

Al nacer su segundo hijo, decidió marcharse a vivir con ellos a Valladolid. "Mi mujer estaba en Valladolid y la carga para ella era elevada. Todo se alineó y decidí volver", ha contado a El Confidencial.

Se compraron una casa que, por sus características, valdrían mucho más en la capital española. Una vivienda "bastante buena, que no me la podría permitir en la capital ni aunque ganase el doble".

Madrid está perdiendo trabajadores

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), Madrid se encuentra ante una situación inédita en décadas. Las cifras de trabajadores han caído en la franja de mediana edad, entre los 35 y 44 años.

Estas cifras señalan una caída de unos 40.000 trabajadores en ese rango de edad, entre los datos del primer trimestre de 2021 y los del último de 2023. Entre otras cosas, por la grave situación de la vivienda, aunque no es algo único de la capital.

El precio de la vivienda usada en España sube un 18,4% interanual durante el mes de enero.

El precio se sitúa en 2.650 euros/metros cuadrados.

Supone un nuevo récord del precio de la vivienda usada en España.

El precio sube un 14,8% en Madrid y un 9,4% en Barcelona.

En la capital, por comparar precios, según informa Idealista, en enero de 2021, el metro precio por metro cuadrado en Madrid era de 3.589 euros. En el mes de enero de 2026, la cifra ha crecido hasta los 5.861 euros.