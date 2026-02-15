Unos vecinos cantan el 'cumpleaños feliz' a un socavón que lleva un año bloqueando el pueblo

Dicen que hay que tomarse las cosas con humor. Y eso es justo lo que han hecho los vecinos del pueblo de Godstone, situado en el condado de Surrey (Inglaterra), quienes, ante la falta de acción de la administración local, decidieron cantar el 'cumpleaños feliz' a un socavón que llevaba un año bloqueando el pueblo.

"El socavón mide 20 metros de largo, ha obligado a evacuar a 30 casas y este mes se cumple un año desde que apareció", señala Alfonso Arús, periodista español y presentador de Aruser@s de La Sexta.

Y es que, lo que comenzó como una grieta, terminó rompiendo una tubería de agua y convirtiéndose en un socavón (y más tarde en dos) de un diámetro de 20 metros que obligó a evacuar a los vecinos de unas 30 viviendas e incluso se tragó el jardín de una propiedad. "Estábamos aterrorizados", aseguró en el momento de su aparición uno de los vecinos que fue desalojado a la BBC.

"Se ha derrumbado; el muro caerá, seguro. Ahora tenemos que buscar dónde vivir. La semana que viene empiezan las clases y tenemos que encontrar un lugar cerca", agregó con cierto nerviosismo. Según pudo averiguar la misma cadena, las propiedades fueron construidas tres años antes del incidente, sobre una antigua cantera de arena.

"Escuchamos un fuerte golpe en la puerta", relató por su parte otra de las vecinas afectadas. "Cuando abrí la puerta, sonó como si estuviera en una cascada porque el socavón estaba justo frente a mi puerta", añadió entonces. El socavón, además de obligar al desalojo de varias familias, también afectó a los comercios de la zona, que se vieron obligados a cerrar en varios casos.

Un año después (y dos socavones más tarde), tras haber tomado algunas medidas de precaución, aunque con el socavón casi intacto y sin ayuda de las autoridades, los vecinos afectados, lejos de enfadarse, han querido tirar de ironía y cantarle el cumpleaños al enorme agujero del suelo.

Una fotografía aérea muestra un socavón en la carretera el 19 de febrero de 2025 en Godstone, Inglaterra. Getty Images

Lo hicieron el pasado lunes 9 de febrero con una versión parodiada de Bridge Over Troubled Water, tal y como recogen desde SurreyLive. La idea fue de Toria Willson, de unos 50 años y fundadora del grupo Sing It Out, quien pensó que sería una buena idea celebrar el aniversario del "hoyo" con velas, globos y una canción.

"Solo queríamos hacer algo tonto y cantar una canción junto al sumidero para desearle un feliz primer cumpleaños. Fue una idea un poco irónica", señaló Willson, la cabeza pensante. "La gente trajo globos y luces, lo que pudieron para que fuera más festivo. Algunos pensaron que éramos un poco raros por hacerlo, pero a mí me gusta mantener un poco de humor en la vida", agregó.

Sin embargo, a pesar de que se lo pasaron bien en el cumpleaños, esperan no tener que volver a tener que cantar otra canción el próximo año. "Fue algo un poco diferente a nuestro ensayo habitual. Espero que no estemos aquí el año que viene para celebrar nuestro segundo cumpleaños".