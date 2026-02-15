El Benidorm Fest deja de mirar a Europa tras su salida de Eurovisión y mira a la industria con el gran hit de Lucycalys y Tony Grox

Ha hecho falta que no se participase en Eurovisión para que el Benidorm Fest premiase al gran hit. Después de varios años en los que la puesta en escena o la canción, la interpretación y la potencia han estado por encima de una canción pegadiza y con potencial de éxito en redes o radios como ya sucedió con Nochentera de Vicco o Ay mamá de Rigoberta Bandini, T amaré de Tony Grox y Lucycalys ha dado un golpe en la mesa alzándose con la Sirenita de Oro este sábado.

Lo ha hecho siendo una de las más cantadas por los asistentes y también la más votada por el público, recibiendo 48 puntos del televoto y 36 del demoscópico, pero también conquistando al jurado que le otorgó nada menos que 82 puntos y el reconocimiento especial de Univisión que les llevará a grabar un sencillo en Miami.

“Estoy en otro mundo”, declaró visiblemente emocionada Lucía Sánchez Manzorro, nombre real de la vocalista de esta colaboración, que ha sido también el primer featuring en ganar el Benidorm Fest. Una adaptación total de las dinámicas de la industria musical, a la que han mirado especialmente esta edición con las sinergias con Spotify y que ha focalizado los esfuerzos del certamen frente a la presión de lo que puede significar en Europa.

Tal y como apuntaron varios especialistas a El HuffPost, la gran cantidad de colaboraciones, especialmente en ámbitos como la música urbana. Según un estudio de Skoove, las colaboraciones dominaron las listas de éxitos entre 2017 y 2020, representando el 40% de las canciones frente al 8% que suponen las aportaciones de los grupos.

Su sinceridad conquistó tanto a los presentes en la sala de prensa como su actuación. Su T amaré provocaba los tarareos constantes, las manos arriba al compás, cada vez que sonaba entre los asistentes, pero era algo que ya se había ido previendo desde la primera semifinal, dando un sorpasso de popularidad entre los espectadores frente a propuestas de artistas con mayor trayectoria como la de Miranda! & bailamamá o María León y Julia Medina.

Sin embargo, ambos han declarado haber estado relativamente aislados de las redes sociales durante el festival.

Un éxito viral que acabó de dar la sorpresa tras la primera semifinal

Horas antes de la final de este sábado, la canción ya se situaba con más de 621.000 reproducciones como la única de las 12 finalistas en el top 10 de temas más virales de España. Lo han hecho además en pleno día de los enamorados con una clara declaración de amor: T amaré.

Eso sí, lo hacen no solo al amor romántico de pareja, tal y como es entendido de forma tradicional, sino también como un mensaje universal al amor tanto desde la amistad, a un familiar, pareja o cualquier persona que sea un refugio para alguien. La propuesta es una declaración cálida, directa y honesta con la que todos pueden sentirse identificados. Lo ha hecho, en pleno San Valentín, un timing perfecto para una declaración al amor en toda regla, un “amor libre” que se reivindicó en numerosas ocasiones durante la gala.

El tema, una de las grandes ‘tapadas’ e incluso un dark horse de la edición hasta la primera semifinal, mezcla la electrónica con el flamenco y la pura esencia andaluza de estos dos gaditanos. El dúo acaba de culminar su propuesta con una minimalista estética nazarí: un patio andaluz con una fuente que recuerda claramente a la puesta en escena de Dellafuente en el Metropolitano el pasado mes de junio y una estructura en la colaboración escénica que también hemos visto en el exitoso Tercer cielo de Rocío Márquez y Bronquio.

T amaré nace de una propuesta del productor Pula junto a Tony Grox, que cuenta con una amplia experiencia a nivel de producción por trabajos junto a nombres como la también exparticipante del Benidorm Fest el pasado 2025 Lachispa, Salma, José Rey, Jedet o Kiki Morente.

Lucía Sánchez, originaria de Chiclana quien se esconde tras el nombre de Lucycalys, formada en teatro musical y que lanzó su primer single en solitario hace dos años: Ápeiron y ya había colaborado anteriormente con Grox en el tema Piel de bronce. “Yo solo llevo un año en la música”, admitió Lucycalys tras recoger la Sirenita de Oro. Sin embargo, su caso no es aislado y esta dinámica de colaboración entre artista emergente y productor o artista asentado sigue un patrón.

Ambos han confirmado a los medios que continuarán trabajando juntos en el EP de Lucycalys y en el álbum de Tony Grox, La juerga, donde ambos colaborarán juntos previsiblemente en varios temas.

Lo que no tienen tan claro es qué van a grabar en Miami, aunque su deseo es que sea con el gran productor de reguetón Tainy. "Depende de con quién nos sentemos también, pero aprovecharemos. También con viejos amigos que hay allí", ha anunciado Grox.

"Al final considero que la música es algo muy de amistad y que crear pensando en voy a hacer un tipo de canción, sino que vamos al estudio a ver qué pasa, que pasan cosas bonitas como ha pasado con esto", ha recalcado.

Grox aseguró que el Benidorm Fest ha sido un gran escaparate para esto: "Llevo 10 años haciendo música y gracias a esto está sucediendo esto. Nunca he estado en una sala con tantas personas como apoyando una canción".

Se trata también de la primera vez que un productor se presenta al festival, Grox ha animado a sus compañeros a que en años venideros presenten sus propuestas al festival. "Puede hacer que se conozcan y les animo a venir", añadió.

Su sonido bebe de la mezcla de estilos que han hecho fuertes a la nueva hornada de artistas andaluces en los últimos 10 años que incluye nombres como Lola Índigo, Saiko, Dellafuente, Judeline o La Plazuela y en el que los sintetizadores y la electrónica equilibran un toque y una actitud flamenca en la voz, que se desprende de cualquier palo o purismo premarcado. De hecho, ellos mismos recalcan que Maka, Dellafuente, Niña Pastori o Camarón de la Isla. "Todo lo nuestro ha sido una influencia brutal", desatacó a los medios Tony Grox.

Por supuesto, es inevitable no mencionar en el auge de este estilo a Rosalía, que ha llevado esta mezcla flamenca como marca a nivel internacional especialmente desde El Mal Querer en 2017 con canciones como Malamente, Pienso en tu mirá o Di mi nombre y que ha mantenido incluso en su último trabajo Lux, con temas como De madrugá.

Sus raíces gaditanas tan presentes en su música han vuelto a encumbrar un tema de raíces flamencas como ya fuera EaEa de Blanca Paloma, pero esta vez sin el ingrediente fundamental de la viralidad, el hook, ese estribillo efectivo y sencillo “T’ amaré, T’amaré, T’amaré” que no te puedes sacar de la cabeza.

Sin embargo, Lucycalys y Tony Grox se quedarán sin la experiencia de vivir Eurovisión en Viena (Austria) y ser los primeros gaditanos después de la portuense Eva Santamaría, quien cantó la feminista Hombres en 1993. “Apoyamos siempre la decisión de RTVE”, resumió Sánchez tras recoger el premio sobre la decisión de RTVE. Este año el Benidorm Fest no ha mirado a Europa, ha mirado a una industria musical que pide colaboraciones, sonidos urbanos con raíz y hits.