"Son esencialmente telenovelas para perros": la ciencia explica por qué a tu mascota le gusta mirar la pantalla

El perro, sin lugar a dudas, es el animal favorito para los españoles. En nuestro país hay aproximadamente 9,3 millones, un dato sorprendente si se tiene en cuenta que dicha cifra supera la población de niños menores de 14 años. El medio local, Valencia News, informa que, conforme al Instituto Nacional de Estadística, dicho segmento de poblaciones es de apenas 6,3 millones de personas.

En la búsqueda de alternativas para entretener o relajar al canino, los humanos hemos popularizado la práctica de ponerles videos en la TV. Tal cual nosotros, los humanos, hacemos con Netflix o un canal televisivo tradicional. Sin embargo, no se trata de cualquier tipo de cortometraje; son piezas multimedia pensadas concretamente para el consumo de los caninos.

YouTube ofrece un amplio catálogo relacionado con esta temática, tanto para perros como para otros animales, e incluso existen plataformas enfocadas cien por cien a la industria de animales, tales como "Happy Dog TV", "Relax My Cat TV" y "DOG TV".

¿Y qué tipo de contenido les llama la atención a nuestras mascotas? La oftalmóloga veterinaria, Freya Mowat, profundiza al respecto en una entrevista con The New York Times. "“A los perros les gusta observar a los perros, igual que a los humanos les gusta observar a los humanos, lo cual resulta bastante gracioso, si lo analizamos a fondo. Básicamente, son telenovelas para perros”, afirma

Por su parte, Jeffrey Katz, científico cognitivo de la Universidad de Auburn, sostiene que no hay un estándar para todos los perros, ya que la reacción del animal puede variar dependiendo de su personalidad. "Es posible que algunos perros se sientan estresados con algunos de los videos que se muestran. No podemos asumir que será así para todos”, afirma.

El gran dilema

La reportera, Emily Anther, autora del texto de The New York Times, confiesa que ha utilizado este tipo de videos como una manera recreacional para su gato de dos años, Goose. No obstante, se plantea el dilema moral con relación a dicha actividad.

"La televisión para mascotas puede parecer casi distópica: simplemente la última forma de mercantilizar a los animales y una solución superficial para el hecho de que muchas mascotas modernas pueden sentirse solas y desprovistas de estímulos", manifiesta.

lyena Hirskyj-Douglas, directora del laboratorio de interacción animal-computadora en la Universidad de Glasgow, destaca el lado positivo del asunto, detallando que "los sistemas multimedia cuidadosamente diseñados podrían brindar a los animales mayor control y capacidad de decisión sobre sus vidas y entornos", detalla.