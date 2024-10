Mariah Carey da la sorpresa en su vídeo navideño y llama a votar

En torno a estas fechas, Mariah Carey desempolva su megaéxito All I Want For Christmas Is You para dar el pistoletazo de salida a la Navidad, algo que suele hacer con vídeo diferente cada año.

En esta ocasión, la diva ha un vídeo en sus redes sociales en el que aparece preparándose para cantar este tradicional tema navideño cuando es interrumpida por la actriz estadounidense Kerry Washington.

"No, no, no, no, no, no", le dice la estrella de Scandal a Carey. “Todavía no es tu temporada, Mariah. Es temporada de votación”, en una alusión al 5 de noviembre, día de las elecciones generales de Estados Unidos.

Washington le pregunta a la diva del pop si está registrada para votar y si tiene un plan de votación, a lo que Carey contesta afirmativamente y añade que lo ha ejecutado, es decir, que ha votado.

“Sííííí”, responde Washington asintiendo y abriendo un abanico que dice “Voter” (votante). “Increíble. Porque es mi temporada (la de las elecciones) antes de que llegue su temporada (la navideña)”, explica la actriz.

Posteriormente, Washington reinterpreta el famoso villancico de la conocida como La Reina de la Navidad con la que acaba cantando en un dueto y lanzado el mensaje "Todo lo que necesitamos es a ti".

Medios locales recuerdan que la actriz ha mostrado su apoyo abierto a la candidata demócrata, la vicepresidenta del gobierno, Kamala Harris, mientras Carey no se ha definido.

Mariah Carey suele dar comienzo a la Navidad justo tras la fiesta de Halloween (31 de octubre) con la publicación de un sofisticado video navideño que suele tener millones de visualizaciones.