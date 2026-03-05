Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Desde Moncloa apuntan a que hasta 400.000 potenciales votantes del Partido Socialista podrían movilizarse tras el encontronazo Sánchez-Trump. 

Pablo Montesinos
  ¿Superadelanto electoral? Las claves de unos hipotéticos comicios nacionales.

El presidente Sánchez está cómodo en términos políticos en el choque contra Trump, cree que ha recuperado el control del relato y que ha conectado con el sentir de la mayoría de los españoles con su ya famoso "no" a la guerra.

Y, de nuevo, ha surgido la pregunta en los mentideros políticos: "¿estará pensando en el adelanto electoral?" En el PSOE ese debate está encima de la mesa. Hablan en Moncloa de que alrededor de 400.000 personas son potenciales votantes socialistas, que ahora están en la abstención, y que si se movilizan, podría haber un vuelco en las urnas.

Eso sí, dicen que Sánchez es impredecible reiteran que oficialmente no hay nada hasta 2027, aunque también miran al calendario. Cataluña está a ver si salen o no los Presupuestos… En Andalucía las elecciones serán en junio… Y hay quienes ya ven opción de un superdomingo electoral.

¿Y qué dice el Partido Popular? Que ellos están preparados y dudan bastante de esos cálculos que hacen en la Moncloa. De hecho, aseguran esa pugna con Trump puede tener consecuencias y destacan el temor de los empresarios.

Por cierto, pese a esta crisis de enorme envergadura, NO. Sánchez no ha llamado a Feijóo. No, tampoco lo ha hecho el ministro Albares. Y NO, más allá de la declaración sin preguntas de la prensa, de momento no hay convocado un pleno extraordinario y monográfico en el Congreso.

Pablo Montesinos
