El jefe de la inteligencia naval americana desvela que China tendrá 80 submarinos nucleares en 2035 y los nuevos podrán atacar EEUU sin salir de aguas chinas

La amenaza nuclear del régimen iraní ha sido el arhgumento empleado por EEUU e Israel para justificar su ataque a Teherán. Al filo de la primera semana de ofensiva, respondida por el país asiático disparando en múltiples direcciones, Trump presume de haber dañado severamente el programa nuclear de su archienemigo.

Mientras la guerra sigue en el espacio aéreo de Irán y alrededores, otros países están avanzando en su 'carrera nuclear'. Lo ha hecho recientemente Francia, con el anuncio del propio presidente, Emmanuel Macron. Pero, algo más alejado del conflicto iraní, también es el caso de China, que lleva tiempo en el radar de los expertos por el desarrollo de su industria especializada.

Cuestión de meses

De acuerdo con el jefe de la inteligencia naval americana, Mike Brookes, China va a dar algo más que un paso adelante en su fortaleza militar. En la actualidad, Pekín ya cuenta con una las más poderosas fuerzas submarinas del mundo, pero sus unidades son buques diésel y eléctricos, como remarca Business Insider.

Apostar por una flota nuclear les permitiría no solo un mayor peso armamentístico, sino ampliar la operabilidad de los submarinos bajo el agua más tiempo y a una distancia más lejana de sus potenciales enemigos. Esto inquieta a EEUU especialmente por las operaciones que puedan desarrollar e interferir en aguas del Pacífico, principalmente.

Brookes, como director de inteligencia de la Armada estadounidense, señaló en un reciente documento oficial sus recelos ante el cambio "estratégico" de China en su apuesta por submarinos nucleares. En él destaca los esfuerzos del gigante asiático por multiplicar su tasa de producción de sumergibles de carácter nuclear en apenas meses.

Los estudios de la Inteligencia estadounidense cifran en alrededor de 60 los submarinos que actualmente opera China, de los que 14 serían nucleares. Al respecto de la posible renovación de unidades diésel-eléctricas, Washington cree que estos no desaparecerán completamente, pero sí quedarán relegados ante el auge de la producción 'nuclear'. De hecho, calculan que para 2035, Pekín podría contar con hasta 80 submarinos nucleares.