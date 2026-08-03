Massive Attack denuncian ser "aislados e interrogados por separado" en Singapur tras mostrar una bandera Palestina

Los conciertos de Massive Attack distan mucho de un recital musical al uso. Para quienes no conozcan a la banda de Bristol fundada por Robert Del Naja, más conocido como 3D, y Grant Marshall, apodado Daddy G, su espectáculo visual y experiencial en directo, así como su música, dista mucho de un gran recital de trip-hop o el post-punk que ha dominado alguno de sus trabajos.

Sus visuales, de la mano de United Visual Artists, donde plasman denuncias sociales que van desde la precariedad laboral a la crisis climática, pasando por el antibelicismo se consideran un tercer componente de sus directos. De ahí que para quienes sigan la trayectoria del grupo no les extrañe que la denuncia social es un elemento fundamental de su sonido y su imagen. Ni tampoco que lo sea la causa palestina.

Además de mantener un boicot activo a Israel desde 1991, De Naja ha colaborado abiertamente en varias protestas de Palestine Action y han hablado abiertamente de genocidio sobre Gaza, además de ser uno de los más de 1.000 artistas que firmaron una carta abierta pidiendo vetar a Israel de Eurovisión.

No obstante, no en todos los países ha sido bienvenida su reivindicación. El pasado 29 de julio durante una actuación en Singapur, los miembros del grupo ondearon una bandera de Palestina y reivindicaron en su concierto una "Palestina libre" con varios cánticos junto al público, lo que ha conllevado la prohibición de entrada al país para ambos componentes y, por tanto, futuras actuaciones allí.

Según recogen los artistas y, tal y como han denunciado ellos mismos en redes sociales, "severas advertencias" en relación con presuntos delitos tipificados en dos leyes que restringen la exhibición pública de banderas extranjeras y regulan las expresiones políticas en eventos públicos.

En un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, los componentes de Massive Attack se han mostrado "sorprendidos y decepcionados" por el trato recibido por parte de las autoridades singapurenses. Asimismo, han denunciado que fueron "detenidos por la policía, aislados e interrogados por separado, y que algunos miembros fueron sometidos a registros en habitaciones de hotel y a la confiscación temporal de sus pasaportes".

Según relata el grupo, al final del concierto "grandes sectores del auditorio corearon espontáneamente 'Palestina Libre', presumiblemente conscientes, pero sin dejarse intimidar, de que esta expresión espontánea por sí sola podría violar las leyes de censura de su gobierno". Además, señalan que "no imaginaban que ondear la bandera de un país soberano reconocido por 157 países violaría ninguna ley".

A pesar del trato recibido y de las sanciones tomadas por el país, los Del Naja y Marshall se han mostrado "orgullosos de haber hecho esa expresión espontánea" con los aficionados en Singapur, quienes "claramente sintieron la obligación moral de mostrar solidaridad con el pueblo palestino".

"Esta experiencia surrealista ha sido un recordatorio sobre la importancia de defender los derechos humanos y la libertad de expresión, allá donde estos derechos se vean amenazados", han señalado en su comunicado, donde han dejado claro que su actitud combativa por los derechos humanos no se verá amedrentada por decisiones como la de Singapur.

El caso de Singapur no es el único y la censura respecto a los gritos a favor de Palestina como "Palestina Libre (Free Palestine)" o "parad el genocidio" se han repetido en eventos como Eurovisión e incluso en el Festival de Glastonbury, donde se inició una investigación por los cánticos en contra de Israel y el genocidio en Palestina por grupos como Kneecap o el rapero Bob Vylan.