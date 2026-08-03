Letizia deslumbra junto a Javier Bardem en la clausura del Atlántida Film Fest: de su saludo a la reivindicación del actor sobre la crisis migratoria

Este domingo tuvo lugar una de las citas más esperadas cada año de la agenda de la reina Letizia en su estancia en Mallorca: la clausura del festival de cine independiente Atlántida Film Fest, celebrado en la capital balear.

En esta ocasión, el certamen contó para su gala final con el estreno de una de las cintas más esperadas del año: El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que fue una de las tres representantes españolas en la sección oficial del último Festival de Cannes. La cinta, protagonizada por Javier Bardem y Vicky Luengo, aborda la historia de un cineasta que trata reencontrarse y reconciliarse con su hija, a la que invita a actuar en su última película. El largometraje llegará a los cines el próximo 26 de agosto.

El certamen, impulsado por el fundador de Filmin, Jaume Ripoll, contó con la tradicional asistencia de la reina Letizia para entregar el que es el mayor reconocimiento del festival el Master of Cinema, que recayó en esta edición en el compositor Alexandre Desplat.

La reina acudió al evento en un deslumbrante vestido rojo de Carolina Herrera, de corte midi entallado con escote asimétrico y una cremallera lateral que abre una amplia abertura en la falda. Letizia completó su look con sandalias tipo mules de tacón en color nude con hebilla dorada de Gucci, pendientes de hoja de palma de Isabel Guarch y clutch dorado.

La reina Letizia con el impulsor del Atlántida Film Fest, Jaume Ripoll. GTRES

Aunque el estilismo de la reina deslumbró a muchos de los asistentes, uno de los rostros más esperados fue Javier Bardem, protagonista de la cinta de Sorogoyen, que acudió a la cita con la coprotagonista Vicky Luengo y que saludó cálidamente a Letizia, con la que ambos actores habían compartido una animada charla antes del evento, según los medios asistentes.

"El silencio anima a los que perpetran crímenes": la reivindicación de Bardem antes de la clausura del festival

En la rueda de prensa de presentación de la cinta, celebrada el domingo por la mañana antes de la ceremonia de clausura, Javier Bardem reivindicó el poder de los rostros mediáticos como "un altavoz" para expresar su opinión. "El silencio anima a los que perpetran crímenes", enfatizó entonces.

El actor ha dejado clara la importancia de pronunciarse, porque él no considera que represente al cine, sino que está hablando a título personal, como individuo, y expresando su opinión verdadera.

"Si tienes un altavoz, hazlo. No se lo exijo a nadie, pero si puedes está bien hacerlo", añadió en referencia a la crisis migratoria de los últimos días en Ceuta, sobre la que se ha posicionado abiertamente en sus perfiles en redes sociales. En estas publicaciones de Instagram, Bardem ha condenado el discurso ultraderechista que califica de "invasión" a la entrada de alrededor de 50.000 migrantes marroquís el pasado jueves.