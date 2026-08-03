La Policía Nacional lanza un aviso a todos los usuarios de WhatsApp y explica las consecuencias que puede traer abrir una foto de visualización única

La Policía Nacional ha advertido a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales de los peligros y las consecuencias que puede tener abrir en WhatsApp una foto de visualización única cuando la envía un número de teléfono desconocido.

"Dicen que la curiosidad mató al gato. Así que no abras la foto. No lo hagas si es un número desconocido quien te la envía", empieza dejando claro una agente en un vídeo difundido por la Policía.

"Recibes una foto de visualización única y además la imagen suele incluir contenido sensible o comprometedor. una vez que el delincuente detecta que la fotografía ha sido abierta te envía un segundo mensaje diciendo haberse equivocado e incluso te acusa y amenaza por haberla visto", explica.

"Intentará extorsionarte"

"A partir de ese momento, intentará extorsionarte exigiéndote dinero para no tomar supuestas represalias. vamos, que lo que quiere es estafarte. No respondan a mensajes que resulten sospechosos por muy inofensivos que parezcan, bloquea el contacto y repórtalo", aconseja la Policía Nacional.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha explicado en alguna ocasión que "este tipo de imágenes pueden ser muy útiles en nuestro día a día, ya que al eliminarse tras ser vistas, ayudan a liberar espacio en el dispositivo y evitar que se acumulen en la memoria caché".

Una "exposición a situaciones no deseadas"

"Además, el hecho de no ser visibles en el chat puede ayudar también a controlar la privacidad de nuestras conversaciones. No obstante, debemos tener en cuenta que existen una serie de riesgos asociados a este tipo de imágenes", señala el organismo.

Uno de esos riesgos, alerta, es la "exposición a situaciones no deseadas": "Cabe la posibilidad de que el contenido que recibamos no sea de nuestro agrado. Por ejemplo, una persona de un grupo puede enviar contenido pornográfico, y este quedaría eliminado de la conversación/grupo en el que se encuentre. A priori, parece una ventaja, ya que no lo volveremos a ver más, pero en caso de que alguien nos acose, o mande contenido que no nos gusta de forma reiterada, no quedaría constancia de lo mismo, por lo que, no deberíamos apresurarnos en abrir cualquier tipo de mensaje que recibamos".