Un dispositivo neumático de 500 metros y con faldón antibuceo: así es la barrera colocada en Ceuta

Trabajos para la colocación de la boya flotante para delimitar las aguas territoriales de la playa del Tarajal de Ceuta que separa de Marruecos, el 2 de agosto de 2026.

Las autoridades españolas han puesto en marcha este fin de semana un insólito dispositivo de contención marítima en el espigón del Tarajal, el paso fronterizo que separa la ciudad autónoma de Ceuta de Marruecos, tras registrarse una de las mayores crisis migratorias e institucionales de los últimos años en la zona, con el cruce de unas 60.000 personas a territorio español y una terrible pérdida de vidas, al menos 72 en aguas españolas y otras 11 en área de soberanía marroquí.

La medida principal consiste en la instalación de un "muro flotante" neumático de 500 metros de longitud dotado de un faldón submarino, diseñado para evitar que los migrantes puedan cruzar a nado o buceando bordeando el espigón que adentra la frontera en las aguas del Mediterráneo.

El despliegue, coordinado por el Ministerio del Interior con la colaboración de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y la Armada Española, busca restablecer el control fronterizo tras días en los que miles de personas -muchas de ellas jóvenes y menores marroquíes- intentaron alcanzar suelo español por vía marítima y terrestre.

Hoy las informaciones que llegan de la ciudad autónoma son de calma, en parte por la instalación de ese control -que lleva acompañado el despliegue del Ejército ordenado por el Ejecutivo central- y por el retorno de buena parte de los que cruzaron estos días.

La barrera fue comenzada a instalar a primera hora del sábado y quedó plenamente operativa durante la jornada del domingo. Sus características técnicas combinan elementos en superficie y bajo el agua y son las que siguen:

Longitud y altura: Se extiende a lo largo de 500 metros sobre el mar, elevándose entre 30 y 70 centímetros sobre la superficie del agua.

Protección submarina: Cuenta con un faldón que se sumerge hasta un metro de profundidad y está fijado mediante anclajes en el fondo marino para impedir que los nadadores pasen por debajo buceando.

Línea defensiva naval: Se complementa con una primera línea de boyas fondeadas facilitadas por la Armada Española.

Corredor de vigilancia: La estructura dispone de un canal intermedio que permite el paso constante de las patrulleras de la Guardia Civil para supervisar y proteger la barrera de manera permanente.

La clave legal detrás de la barrera

Más allá de su función física como obstáculo, la barrera cumple un cometido jurídico estratégico para las autoridades españolas. Al establecer una línea delimitada de contención fronteriza en el mar, el Ejecutivo busca ampararse en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo (TS).

Según este criterio, el cruce efectivo de la frontera se consuma una vez rebasada la línea de contención formal, lo que permite realizar devoluciones o rechazos en frontera de quienes intenten sobrepasarla.

Según el Gobierno español, la presencia conjunta de la barrera, el refuerzo de más de 3.000 efectivos policiales y militares -incluidas unidades de los Regulares del Ejército de Tierra- y la colaboración en el perímetro de las fuerzas marroquíes permitieron frenar "en su totalidad" las entradas irregulares durante la última noche.

Lo defensivo y lo humanitario

A pesar del despliegue tecnológico y militar, la efectividad real de la barrera flotante genera escepticismo entre los profesionales sobre el terreno. Portavoces de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta han advertido de que una estructura inflable instalada en mar abierto puede ser vulnerable ante las corrientes marinas, el oleaje o el deterioro y que los migrantes en situación de desesperación podrían buscar alternativas para sortearla.

Por su parte, organizaciones humanitarias han señalado que el endurecimiento de los controles marítimos aumenta los riesgos físicos para quienes intentan cruzar a nado en busca de oportunidades económicas o asilo.