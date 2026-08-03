Denuncian lo que han visto en la piscina de un hotel de las Islas Canarias: "Es vergonzoso y, directamente, asqueroso"

Zonas turísticas como las Islas Canarias, las Islas Baleares o lugares de la costa mediterránea peninsular ven durante todo el año como el turismo masivo no solo encarece y complica la vida de los residentes, si no como además también destruye y ensucia sus espacios y sus ecosistemas. En verano, los meses claves para las vacaciones de la mayor parte de la población, todos estos problemas se acentúan.

Los últimos en denunciar la suciedad y el desprecio al resto por parte de buena parte de los turistas, nacionales e internacionales, han sido los creadores de contenido conocidos como Lau & Mikel, que se han ido a las Islas Canarias y han visto en primera persona todas estas situaciones, tal y como han denunciado en su perfil de X.

"Como todo el mundo, somos turistas cuando salimos de nuestra tierra. Llevamos 14 años veraneando en Canarias, alternando entre Lanzarote y Gran Canaria, y siempre hemos cuidado esta tierra como si fuera nuestra propia casa", han comenzado diciendo.

Los creadores de contenido han proseguido diciendo que no les extraña que los canarios estén hartos de "cierto tipo de turismo" porque, han relatado, lo que están viendo estos días en el hotel donde se alojan es "vergonzoso y, directamente, asqueroso".

"Y que nadie se dé por aludido si no le corresponde: no todos los 'guiris' son iguales, pero hay una mayoría que actúa como si el hecho de pagar un viaje les diera derecho a hacer lo que les dé la gana, a ensuciar, a faltar al respeto y a comportarse como auténticos cerdos. Luego algunos se sorprenden de que cada vez haya más rechazo al turismo", han reflexionado.

Finalmente, Lau & Mikel han concluido diciendo que "el problema no es el turista y sí quién confunde irse de vacaciones con dejar la educación y el civismo en el aeropuerto". "Y para muestra un botón , o mejor dicho un vaso, una lata, una pañal….", han zanjado.

Además, han añadido tres imágenes de la piscina de su hotel en la que se ven entre pañales, papeles, comida o envases tirados y abandonados.