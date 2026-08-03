Recuperan la critica a Vox del presidente del PP en Ceuta: los aplausos le llegan desde todos los lados y muchos apuntan a Feijóo

Un vídeo del pasado mes de junio del dirigente del PP en Ceuta y presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, se está recuperando y siendo aplaudido por hasta personas de izquierdas tras la crisis vivida la semana pasada por la llegada de más de 50.000 migrantes desde Marruecos.

Vivas defendió en su momento la convivencia que hay en la ciudad y cargó contra Vox: "Todas las familias ceutíes son y se sienten españolas recen como recen y se llamen como se llamen".

"Por otra parte también creo que aunque sea una barbaridad lo que ha dicho, a mí particularmente no me sorprende. Es la intención que tiene esta señora y tiene el grupo político Vox, que es una intención que viene llevando a cabo en nuestra ciudad desde que este grupo comparece el escenario político de nuestra ciudad, y es la de enfrentar y dividir a los ceutíes por razón de origen, de cultura o de credo", afirmó.

Vivas insistió en su idea: "Estoy absolutamente convencido que esta es su intención primigenia desde el primer día, pero también estoy igualmente convencido de que no lo van a conseguir y que la sociedad ceutí no va a permitir que nadie venga aquí a dividir a los ceutíes por este tipo de razón".

"Estoy convencido que la sociedad ceutí quiere convivencia, aprecia la convivencia, valora la convivencia y que quiere convivir en paz y armonía juntos y unidos", prosiguió diciendo.

Vivas, además, apuntó que para él "la convivencia es la clave existencial de nuestra ciudad" y dejó claro que "no se puede querer a Ceuta si no se quiere a Ceuta tal como es y si no se quiere la convivencia".

"Creo que además de ser cada vez más existencial es un patrimonio inmaterial de todos los ceutíes que nos enriquece y distingue. Es un bien a proteger y lo digo como presidente del gobierno de la ciudad y como representante del PP en Ceuta. Es una línea roja infranqueable y para nosotros no admite ninguna transacción", concluyó.

El vídeo de esta intervención de Vivas se ha hecho viral y ha recibido multitud de aplausos desde gente de izquierdas, que hasta ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que adopte una posición contra la ultraderecha como ha hecho el representante popular en Ceuta.