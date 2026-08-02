Ceuta vive una protesta multitudinaria tras la entrada masiva de migrantes mientras Marruecos reconoce 11 fallecidos

También ha habido una manifestación en defensa de Ceuta y Melilla convocada por Sociedad Civil Española, esta tarde frente a la Embajada de Marruecos en Madrid. EFE/EFE-TV

La crisis migratoria en Ceuta continúa generando tensión social y política. Centenares de vecinos se concentraron en la noche del domingo frente a la Delegación del Gobierno para protestar por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, mientras el Ministerio del Interior marroquí reconoció por primera vez que unas 40.000 personas se dirigieron hacia la frontera ceutí y confirmó la muerte de 11 personas en su territorio, diez de ellas por ahogamiento.

La manifestación, convocada a través de las redes sociales, reunió a más de 400 personas, según fuentes policiales citadas por EFE. Durante más de una hora, los asistentes se concentraron en la Plaza de los Reyes con banderas de España y de Ceuta para reclamar una mayor protección de la frontera y expresar su rechazo a la entrada masiva de migrantes.

Protesta contra la gestión de la crisis

Los concentrados corearon consignas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Ceuta unida, no dividida", "Más policías en el Tarajal" o "Menos excusas y más acción". También reclamaron la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

La concentración transcurrió bajo un amplio dispositivo de la Policía Nacional. Durante el acto se registraron algunos momentos de tensión, especialmente tras la llegada del periodista Vito Quiles, que abandonó la plaza pocos minutos después entre insultos de parte de los asistentes. Según EFE, no se produjeron altercados de gravedad.

Marruecos cifra en 40.000 las personas que llegaron a la frontera de Ceuta

Mientras tanto, el Ministerio del Interior de Marruecos difundió un balance oficial sobre la crisis migratoria. Según las autoridades marroquíes, alrededor de 40.000 personas llegaron a la frontera con Ceuta durante los momentos de mayor presión migratoria y 1.135 lo hicieron hacia Melilla.

El Gobierno marroquí también confirmó la muerte de 11 personas en su territorio durante estos episodios, de las que diez fallecieron por ahogamiento, según el balance oficial recogido por EFE.

Una crisis todavía abierta

La situación sigue siendo especialmente delicada pese a la reducción del flujo de entradas irregulares registrada en los últimos días. Las autoridades españolas mantienen un amplio despliegue de Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas en Ceuta, mientras continúan las labores de control fronterizo y la gestión de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad autónoma o esperan acceder a sus centros de acogida.

La crisis ha abierto además un nuevo frente político y diplomático. España ha solicitado una mayor implicación de la Unión Europea para afrontar la presión migratoria, mientras Marruecos ha reconocido por primera vez la magnitud del movimiento de personas registrado en la frontera y el número de víctimas mortales ocurridas durante esos días.