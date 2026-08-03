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Así se fabrica la famosa lasaña boloñesa del Mercadona
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Así se fabrica la famosa lasaña boloñesa del Mercadona

Un vídeo publicado en TikTok por la cuenta @familiamartinez.es muestra, paso a paso, cómo se elabora uno de los platos preparados más populares de los supermercados de la cadena valenciana.

Israel Molina Gómez
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Una lasaña tradicional.Getty Images

La lasaña boloñesa es uno de esos productos que llevan años ocupando un hueco fijo en los frigoríficos de muchos consumidores. Basta con unos minutos en el horno o el microondas para tener una comida lista y, precisamente por eso, son muchos los que alguna vez se han preguntado cómo se fabrica antes de llegar a las estanterías de Mercadona.

La respuesta la ha dado la cuenta de TikTok @familiamartinez.es, que ha compartido un vídeo mostrando el proceso de elaboración de este conocido plato preparado. En apenas unos segundos, las imágenes recorren toda la cadena de producción, desde la cocina hasta el envasado final.

Todo empieza con las salsas

Según explica el vídeo, el proceso arranca en la zona de cocina, donde se elaboran dos de los ingredientes fundamentales de la receta: la salsa boloñesa y la salsa bechamel. Una vez preparadas, ambas se envían a la línea de producción, donde comienza el montaje de cada una de las raciones que posteriormente llegarán a los supermercados.

Uno de los detalles que más llama la atención es que la empresa no utiliza placas ya elaboradas. En las imágenes se observa cómo la pasta se prepara y se cuece en las propias instalaciones antes de incorporarse al resto de ingredientes.

Después comienza el montaje de la lasaña. Las placas de pasta se van colocando en las barquetas mientras se alternan con las correspondientes capas de salsa boloñesa hasta completar la receta.

A continuación llega el turno de la bechamel, que cubre la parte superior de la lasaña antes de añadir el queso que dará el acabado característico tras el horneado.

Del horno al control de calidad

Con todos los ingredientes ya incorporados, las bandejas pasan por el horno para completar la cocción del producto.

Pero el recorrido no termina ahí. El vídeo muestra cómo, una vez horneadas, las lasañas se envasan y pasan por un control mediante rayos X, un sistema destinado a comprobar que el producto cumple los estándares de seguridad alimentaria antes de salir de la fábrica.

Finalmente, cada unidad recibe su correspondiente etiquetado y es sometida a una última revisión visual para verificar que todo está correcto antes de iniciar su distribución.

Un vistazo a uno de los productos más populares

Este tipo de vídeos, que muestran el funcionamiento interno de las fábricas alimentarias, suele despertar una gran curiosidad en redes sociales, especialmente cuando se trata de productos tan conocidos como la lasaña boloñesa de Mercadona.

En este caso, las imágenes permiten descubrir todo el recorrido que sigue cada bandeja, desde la elaboración de las salsas y la pasta hasta los controles finales de calidad, antes de terminar en los lineales de los supermercados y, posteriormente, en las mesas de miles de hogares.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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