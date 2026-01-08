Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Nadie lo vio venir: la niña que aparece un instante en una peli de los 80 y acabaría marcando Hollywood
Ha sido galardona con dos Oscar a lo largo de su carrera cinematográfica.

Carlos Ramos
Cartel de Hollywood.
Cartel de Hollywood.Getty Images

Angelina Jolie cosecha en su palmarés dos Óscar y tres Globos de Oro. La actriz es todo un icono de la industria cinematográfica y de Hollywood, con películas de la talla de Inocencia interrumpida, con la que recibió una estatuilla como mejor actriz de reparto, o éxitos taquilleros como Sr. y Sra. Smith, Lara Croft: Tomb Raider o la franquicia de Maléfica. 

Ríos de tinta se podrían escribir de la más que reconocida intérprete y también directora, pero es probable que muchos desconozcan que el comienzo de su dilatada carrera cinematográfica comenzó hace más de 40 años, cuando apenas tenía 6. 

'Intento de fuga', su primera aparición en pantalla grande 

Fue en 1982 en Intento de fuga, Lookin' to get out, cuando Angelina Jolie apareció por primera vez en la pantalla grande. Dirigida por Hal Ashby, la comedia se centra en dos apostadores, perseguidos por la mafia, que deben dejar Nueva York tras perder 100.000 dólares y huyen hacia Las Vegas para ver si cambia su suerte. 

La película, llena de diálogos exagerados y personajes tronchantes, no recibió una buena crítica. No obstante, sirvió para ver a una jovencísima Angelina Jolie interpretar el papel de Tosh, una niña que conoce a su padre por primera vez. 

La historia está protagonizada por los actores Burt Young, Ann-Margret y Jon Voight, el padre de Angelina Jolie, una de las razones que explican la aparición de la pequeña en dicho film

No sería hasta años más tarde cuando se volvió a ver a Angelina Jolie en la pantalla, regresando como una de las protagonistas de Cyborg 2, en 1993. Ahora, varias décadas después de esta actuación que marcó su estreno, no hay la menor duda de que es una de las estrellas de Hollywood. Y es que esta breve interpretación marcó el comienzo del dilatado recorrido de una actriz que brilla con luz propia. 

Angelina Jolie en la actualidad 

Angelina Jolie ha estado en el foco de la actualidad hace unas semanas después de mostrar las cicatrices de su doble mastectomía preventiva para concienciar a las mujeres a las mujeres y a toda la población del cáncer de mama. 

"Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo, Y siempre me emociono cuando veo a otras mujeres mostrar las suyas", señalaba en su publicación. 

