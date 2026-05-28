Olivia Rodrigo responde a los que la acusan de sexualizarse: "Normalizamos la pedofilia"

Olivia Rodrigo está envuelta en la promoción de su nuevo disco, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que se lanzará el próximo 12 de junio, pero en las últimas semanas ha estado en el centro de la polémica por algunos de los looks de esta nueva era.

Actualmente, la mayoría de artistas introducen novedades en su estilo para marcar o identificar una nueva etapa, y en el caso de Rodrigo los vestidos babydoll han estado muy presentes para este lanzamiento. La artista los han lucido tanto en el vídeo de Drop dead, el primer single del disco, o en una actuación en Barcelona.

Rodrigo actuó en la capital catalana en el marco del espectáculo Billions Club Live que organizó Spotify para celebrar su alianza con el FC Barcelona como antesala de El Clásico. Para la actuación, la cantante eligió un vestido estilo babydoll con flores estampadas que combinó con unas botas Dr. Martens en color negro.

Olivia Rodrigo, en el concierto Billions Club Live de Spotify en Barcelona Getty Images for Spotify

El estilismo, bastante en consonancia con la estética habitual de la cantante, levantó ampollas en redes sociales recibiendo todo tipo de críticas asegurando que Rodrigo estaba sexualizándose mientras se vestía como una niña pequeña.

Durante una intervención en el Popcast de The New York Times, la artista se pronunció al respecto explicando que se inspiró en iconos rock de los noventa como Courtney Love para su look y que los comentarios la habían dejado "muy disgustada".

"No solamente por mí. La gente puede decir lo que quiera. Lo que es realmente perturbador es que he llevado estilismos que quizás muestran mucho más en el escenario. He estado en el escenario con un sujetador de lentejuelas y unos pantalones cortos, tengo derecho, es divertido, y me siento cool y cómoda. Y eso no era inapropiado, pero yo completamente tapada en un vestido que la gente catalogó como infantil fue inapropiado", reflexionó Rodrigo.

Para la cantante, la reacción a su estilismo muestra "cómo normalizamos la pedofilia en nuestra cultura". "Además, es simplemente la retórica que nos inculcan desde que somos pequeñas, que es que no te pongas eso porque un hombre va a sexualizar tu cuerpo y es tu culpa", se lamenta Rodrigo en su intervención.

La artista también expresó que no quiere que ninguna chica joven deje de vestirse de una manera en la que se sienta bien y cómoda por miedo a que cualquiera pueda sexualizarla. "Creo que es perder el enfoque. Soy muy protectora de las chicas jóvenes y no quiero que les inculquen esa retórica", aseguró la cantante.