Andrea Ropero deja con esta cara a Rafael Hernando tras una pregunta sobre 'M. Rajoy'

La legislatura está en un momento crítico tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, quien escondía joyas y grandes cantidades de dinero en su despacho. A esto hay que sumar la intervención de la UCO en la sede del PSOE.

Cada vez más voces piden elecciones inmediatas, y no solo entre la oposición. El último en hacerlo, el PNV, socio de gobierno del partido socialista. En este contexto de incertidumbre, El Intermedio estuvo este miércoles en las inmediaciones del Congreso para preguntar por todo ello.

"¿Cómo califica el momento político actual?", preguntó Andrea Ropero a algunos políticos como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE.

"No me gusta nada lo que estoy viendo", aseguró Díaz, que definió el momento que atraviesa el PSOE como "horrible" porque "está causando mucho dolor en la sociedad española".

Sin embargo, si por algo destacó el breve reportaje de Andrea Ropero a las puertas del Congreso fue por la pregunta que le hizo al diputado del Partido Popular Rafael Hernando.

De la 'Z' de Zapatero a 'M. Rajoy'

"Terrible, ¿no?", contestó Hernando en relación al momento político actual. "Esto de ver a un expresidente que ha utilizado un país como Venezuela para enriquecerse mientras su gente tenía que abandonar el país, se moría de hambre...", añadió.

"Bueno, de momento no hay ninguna prueba fehaciente según ese auto", apuntó Andrea Ropero. "¿Cómo que no hay ninguna prueba?", replicó Hernando, asegurando que hay en el auto hay "una serie de indicios brutal". "Hay está la agenda con sus socios", apostilló.

Al hilo de esto, la periodista de El Intermedio le preguntó precisamente por esa agenda, donde aparece la palabra "Z, amigo Z": "¿A usted eso qué le sugiere?". "Pues el amigo Zapatero", respondió el diputado del PP.

Fue entonces cuando Andrea Ropero le hizo una pregunta que dejó descolocado a Hernando: "¿Cómo es posible que sepan que la 'Z' es Zapatero y que M. Rajoy no sea Mariano Rajoy".

Tras un titubeo, Hernando evitó responder de forma clara: "Pero vamos a ver, esto de Mariano Rajoy está explicado por activa y por pasiva". "Ahora que nos expliquen lo de Zapatero porque ahí había dinero", añadió, echando así balones fuera.