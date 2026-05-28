Enrique Riquelme carga contra Florentino Pérez: "Los socios merecen saber la verdad de lo que está pasando dentro del club"

La tensión entre Florentino Pérez— actual presidente del Real Madrid— y Enrique Riquelme— su rival para las elecciones a la presidencia del Real Madrid del próximo 7 de junio y fundador de COX Energy— continúa en aumento tras las acusaciones que realizó Pérez durante la presentación de su candidatura este miércoles, donde puso en duda la viabilidad económica y solvencia del presidente de COX.

"Son los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra del club, la de Ramón Calderón. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid", dijo Florentino sobre el proyecto del empresario durante la presentación.

Ante estas acusaciones, Riquelme ha lanzado un comunicado desmintiendo las palabras del actual líder del club blanco y ha lamentado que difundan "informaciones que son total y rotundamente falsas" sobre su "legitimidad".

Además, ha vuelto a pedir un debate "público, abierto y televisado" para que ambos puedan hablar sobre las ideas del club y sus proyectos y ha querido recordar que su candidatura se encuentra "avalada directamente con su patrimonio personal y está validada por la Junta Electoral".

Lee aquí el comunicado íntegro:

El Real Madrid merece mucho más que ruido, mentiras, bulos interesados y campañas de difamación entre madridistas que comparten un mismo amor por el club y que jamás deberían utilizarse para limitar la democracia en el Real Madrid. En las últimas horas hemos visto con tristeza cómo el Sr. Florentino Pérez y personas de su entorno más cercano, han optado por la descalificación personal y la tensión en lugar de favorecer un debate sereno, elegante y a la altura de la mayor institución deportiva del mundo.

El señor Florentino Pérez difundió informaciones que son total y rotundamente falsas, apoyándose en publicaciones por las que el propio medio ha pedido disculpas a esta candidatura y que ya han sido rectificadas por el propio medio porque habían recibido información falsa e interesada. De hecho, la operación a la se hace referencia su financió con una emisión de bonos corporativos en el mercado estadounidense de 2.000 millones de dólares al 7,25% y supuso un hito para la historia de emisiones en América Latina, con una demanda por valor de 8.000 millones de dólares.

De nuevo y por tercera vez en apariciones públicas, resulta inaceptable la actitud y las formas de Florentino Pérez, poniendo en duda la limpieza y la legitimidad de nuestra candidatura, pese a que ha sido proclamada válida por la Junta Electoral conforme a los Estatutos y a las Normas Electorales del Club. Por todo ello, queremos comunicar a los socios:

La candidatura está liderada por Enrique Riquelme, avalada directamente con su patrimonio personal y está validada por la Junta Electoral. Cualquier insinuación sobre personas vinculadas, quien debería explicarlas es el propio Florentino Pérez tras 20 años en el poder, incluyendo una explicación detallas de la vinculación de sus familiares y amigos en el circuito de dirección e intermediación del club.

En la etapa que menciona Florentino Pérez sobre Ramón Calderón, Enrique Riquelme, tenía 15 años. El único miembro de la candidatura que formó parte de aquella época es el Sr. Antonio Medina, pero el Sr. Pérez olvidó mencionar que también ha sido miembro de su dirección en la Fundación Real Madrid hasta la semana pasada y que dimitió para sumarse a nuestra candidatura. Así mismo, en nuestro equipo participa Juan Mendioza, hijo del Presidente Ramón Mendoza, que formó parte de la Junta del Sr. Calderón y dimitió por discrepancias con el ex presidente a los 3 meses.

Es falso que cuestionar decisiones del actual presidente sea “atacar al Real Madrid”: es un ejercicio democrático y estatutario que fortalece la institución y devuelve la voz a los socios, los verdaderos dueños del club.

Es inaceptable que se silencien o ridiculicen las dudas de los socios sobre los negocios del club y las relaciones de determinados miembros del entorno presidencial, como el señor Anas Laghari, cuya influencia en operaciones estratégicas y con dudosas intermediaciones económicas, vinculadas al Real Madrid y a las palancas del Barcelona F.C., que merece transparencia total y explicaciones claras ante la masa social.

Por todo ello, invitamos de nuevo y formalmente al señor Pérez a un debate público, abierto y televisado, en el que ambos candidatos podamos responder preguntas y confrontar ideas con transparencia sobre el modelo de club, los proyectos y las sombras que rodean la actuación de parte de su equipo y sus tentáculos en los negocios del Real Madrid.

Los socios merecen saber la verdad de lo que está pasando dentro del club y poder decidir con información completa, respeto institucional y luz y taquígrafos, porque las etapas pasan, pero el Real Madrid y sus valores deben permanecer siempre por encima de cualquier persona.

En todo caso, nuestra candidatura seguirá con una campaña limpia, serena, centrada en las ideas de futuro para los socios y siempre, transparente y respetando el legado que todos los madridistas hemos heredado desde 1902.