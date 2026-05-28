Juan Luis Cano explica por qué no va a caer el Gobierno a pesar de todo: la clave, en el PP 

Juan Luis Cano ha analizado la actualidad política en Todo es mentira, el programa de Risto Mejide en Cuatro, y ha hecho un vaticinio sobre el futuro del Gobierno de España en plena vorágine.

Una vorágine principalmente provocada por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y por la presencia de la UCO en la sede del PSOE para pedir información en el caso de la 'fontanera' Leire Díez.

Ha dicho el mítico integrante de Gomaespuma que no sabe si el PSOE tiene futuro pero que, de momento, el Gobierno de Pedro Sánchez, sí. Principalmente porque ningún partido político que no sea el PP quiere tener nada que ver con Vox.

"Va a sobrevivir porque el PP tiene un lastre muy grande que se llama Vox. Creo que todos los socios del Gobierno no estarían dispuestos a hacer que cayera el Gobierno porque creo que nadie quiere que Vox esté presente en el Gobierno que venga", ha explicado.

Sobre qué quiere decir con que sí vive el Gobierno pero no el PSOE ha apostillado Cano que tiene que ver con el PSOE va a resentirse por estas investigaciones judiciales "y en sus expectativas electorales lo acusará y la ciudadanía progresista también".

"El Gobierno no creo que caiga porque la alternativa es un Gobierno del PP con Vox y creo que no hay nadie que no sea PP y Vox dispuesto a apoyar ese Gobierno", ha sentenciado.

Por último, tirando de sentido del humor y como reconocido seguidor del Atlético de Madrid ha dicho: "Todo esto una cortina de humo de Florentino Pérez para que no se hable de Riquelme".

Ha retomado la palabra poco después para decir que existe la moción de censura y que no siempre se ha usado para cambiar el Gobierno, también sirve para explicar a la ciudadanía cuál es su proyecto de país por lo que, ha considerado, el PP debería intentar presentarla aunque no la saque adelante.