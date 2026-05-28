Hay más de mil casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo y la OMS responde: "Debemos actuar ahora"

El brote de ébola en el Congo está empeorando

El ébola continúa causando nuevos contagiados y fallecidos en República Democrática del Congo. Las autoridades ya han informado de 238 muertos y 1.077 casos sospechosos.

El brote se concentra en la provincia de Ituri, la zona más afectada. Este territorio hace frontera con Uganda y Sudán del Sur.

La cepa detectada es la de Bundibugyo, que no tiene vacuna ni tratamiento. La letalidad es del 50%. Se han puesto en marcha medidas como prohibir los velatorios, potenciar el uso de mascarillas o hacer un rastreo de contactos e identificar las infecciones con suficiente antelación.

La OMS está enfrentando diferentes problemas, como la desinformación entre los habitantes de las zonas afectadas, ya que algunos creen que la enfermedad es inventada.

Otro inconveniente relevante es el conflicto armado en el Congo. La OMS se ha pronunciado al respecto y acudirá directamente al terreno en las próximas horas.

La OMS se dirige a la provincia más afectada

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado que se personará en la provincia de Ituri.

"Estaré en el terreno con nuestros equipos de la OMS, socios y los extraordinarios trabajadores de la salud que nunca han dejado de luchar, todos trabajando bajo el liderazgo del Gobierno de la RDC", ha comunicado en un mensaje en la red social X.

La OMS ha reconocido en anteriores comunicado estar teniendo dificultades para contener la expansión del virus. También ha asegurado que las cifras de fallecidos y contagiados son superiores a las oficiales.

"Dieciséis veces, este país ha derrotado al Ébola. La decimoséptima no será diferente. Pero debemos actuar ahora, juntos", ha afirmado el director de la OMS.

"No podemos aislar a los enfermos mientras caen bombas"

La OMS también se ha pronunciado sobre el conflicto armado en el Congo. Se trata de una de las situaciones que más está entorpeciendo la actuación de las autoridades sanitarias para contener el brote.

"Los enfrentamientos en curso están provocando desplazamientos masivos, empujando a contactos expuestos a campamentos hacinados y cortando corredores críticos de contención", ha lamentado Ghebreyesus, que pide un alto el fuego para que los trabajadores sanitarios tengan un acceso seguro a la hora de llevar a cabo su labor.

"No podemos construir confianza comunitaria ni aislar a los enfermos mientras caen bombas", ha añadido.