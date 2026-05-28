"Un cliente de incógnito": así encontró la UE pruebas para multar con 200 millones a Temu por no evitar la venta de "productos ilegales"

La Comisión Europea ha anunciado este jueves una nueva sanción invocando el Reglamento de Servicios Digitales, DSA por sus siglas en inglés. Esta vez le ha tocado a Temu, la popular plataforma de comercio electrónico de origen chino que se ha abierto paso en Europa con un modelo similar al de gigantes como AliExpress y una agresiva campaña para retener clientes en su web.

Sin embargo, la sanción no se fija en los denunciados patrones oscuros de Temu (gira esta ruleta para acceder a descuentos... después haz una compra de más de una determinada cantidad para poder disfrutarlos). Se detiene, de hecho, en que la plataforma no habría adoptado medidas para impedir la venta de productos ilegales.

La medida llega después de que plataformas como Shein, también de origen chino, protagonizaran una sonora polémica después de que usuarios franceses detectaran la venta de muñecas sexuales con rostros infantiles en la web. Después de que estallase el escándalo, el Elíseo también señaló a otras plataformas por la venta de dichas muñecas: AliExpress, Joom, eBay, Temu y Wish.

Bruselas se comprometió a investigar. Y lo ha hecho. Ha impuesto una multa de 200 millones de euros a la compañía, a la que acusa de no "identificar, analizar ni evaluar debidamente los riesgos sistémicos derivados de la oferta de productos ilegales en su plataforma". "Las pruebas que tiene la Comisión demuestran que es muy probable que los consumidores se encuentren con artículos ilegales en Temu", zanja.

Ahora Temu tiene hasta el 28 de agosto para explicarle a Bruselas qué medidas va a adoptar para impedir más eficazmente la venta de artículos no permitidos por la legislación. Bruselas no explicita en ningún momento que la sanción venga derivada de aquellas muñecas sexuales, si bien la definición de artículos ilegales es amplia y podrían ser juguetes que no cuenten con medidas de seguridad u otros aparatos.

Qué es una investigación de "cliente misterioso"

Si Temu no presenta su plan de acción en tiempo y forma se expondrá a nuevas sanciones económicas, que podrían llegar a ser periódicas. El DSA establece multas de hasta el 6% de la facturación anual mundial de una empresa por infracciones, y también sanciones coercitivas con multas periódicas "de hasta el 5% de la facturación diaria mundial" en caso de no atender a razones.

No es la primera sanción que Bruselas lanza invocando el Reglamento de Servicios Digitales: ya le tocó a X (antes conocida como Twitter) hace unos meses. Impuso una multa de 120 millones de euros a la red social que posee Elon Musk, provocando nuevas amenazas de Washington. Por el momento no han trascendido más sanciones a empresas estadounidenses, lo que agita el rumor del miedo comunitario a Trump.

Pero Bruselas ha montado bien el expediente contra Temu. Para comprobar de primera mano que en la plataforma hay productos ilegales a la venta los funcionarios de Bruselas han recurrido a una técnica muy habitual en los órganos de competencia y vigilancia comercial: una investigación de "cliente misterioso". Un inspector encubierto, después de todo.

El funcionamiento de esta técnica de investigación es el imaginable: igual que un inspector de Sanidad puede llegar a un local y hacerse pasar por un cliente para comprobar de primera mano las condiciones de salubridad con los que los empleados hosteleros ofrecen los alimentos, un funcionario de Bruselas simplemente habrá accedido a Temu como si quisiera comprar algún producto.

Esto, sumado a la información que terceros (competidores, proveedores o clientes de Temu) han aportado, ha permitido a Bruselas anunciar este jueves la multa de 200 millones de euros contra una de las plataformas de comercio electrónico en auge en el Viejo Continente. Esta vez le ha tocado a Temu.