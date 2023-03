'Todo a la vez en todas partes' arrasa en los Oscar con siete premios, incluido el de Mejor película

De fenómeno de culto a triunfadora en los Oscar 2023. Todo a la vez en todas partes se ha impuesto en una gala rápida y ágil llevándose siete premios, entre ellos el de Mejor película y el de Mejor dirección. Daniel Kwan y Daniel Scheinert han ganado a pesos pesados como Steven Spielberg.

La cinta ha gustado tanto a los académicos que Michelle Yeoh ha ganado el premio a Mejor actriz, una estatuilla que parecía tener el nombre de Cate Blanchett escrito en la placa desde la primera proyección de TÁR. Yeoh se convierte así en la primera asiática en ganar este premio en los Oscar y la primera intérprete no blanca en llevarse el premio desde que lo hiciera Halle Berry, que le ha entregado el galardón, hace dos décadas.

"No dejéis que nunca os digan que se os ha pasado el arroz", ha recordado la actriz en su discurso, dedicando su premio a todas las madres. Además, Todo a la vez en todas partes también ha ganado el premio al Mejor montaje y ha dominado las categorías de reparto con Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis.

Michelle Yeoh, durante su discurso. EFE

Por su parte Brendan Fraser se ha alzado con el premio al Mejor actor por La ballena, culminando su regreso triunfal por el que se ha mostrado "agradecido". "Empecé en este mundo hace treinta años y las cosas no siempre han sido fáciles", ha recordado antes de agradecer a todo el equipo su ayuda y su contribución al Oscar.

Brendan Fraser, recogiendo su Oscar EFE

Consulta aquí la lista completa de ganadores

La emoción de Ke Huy Quan

La gala presentada por Jimmy Kimmel, rápida y sin sobresaltos, también ha tenido hueco para la emotividad con discursos como el de Jamie Lee Curtis, que no ha podido contener las lágrimas al acordarse de sus padres. "Papá, mamá, he ganado un Oscar".

Precisamente entre lágrimas dejó Ke Huy Quan al patio de butacas con su discurso al recoger su premio al Mejor actor de reparto. "Me pasé un año en un campamento para refugiados y de repente me encuentro aquí, en el escenario más grande de Hollywood. Dicen que esto solo pasa en las películas y no puedo creer que me haya pasado a mí. Esto es el sueño americano", proclamó dedicando el premio a su familia, especialmente a su madre.

Rihanna arrasa y Lady Gaga aparece 'in extremis'

Después de una actuación de altura en la Super Bowl, Rihanna ha vuelto a deleitar en los Oscar interpretando Lift Me Up, la canción de Black Panther: Wakanda Forever por la que estaba nominada. Envuelta en diamantes y acompañada por una banda de músicos, la cantante ha hecho un homenaje al fallecido Chadwick Boseman poniendo en pie a todo el patio de butacas.

"Necesitamos héroes", ha empezado diciendo Lady Gaga antes de cantar Hold My Hand, su canción para Top Gun: Maverick. Sin maquillaje y con una camiseta de algodón y vaqueros, la artista ha ofrecido una imagen muy diferente a la de la alfombra roja en una actuación que se confirmó apenas unas horas antes de que empezara la gala.

Sin embargo ha sido Naatu Naatu, de la película RRR, la que se ha llevado el Oscar a la Mejor canción original sumando un nuevo éxito en la temporada de premios y dejando uno de los momentazos de la gala.

El peor chiste de la noche

Entre los invitados ajenos al mundo del cine este año en los Oscar estaba la Premio Nobel de la Paz Malala, que acudió como productora ejecutiva de Stranger at the Gate, nominado a Mejor cortometraje documental.

Durante un momento de la gala, Jimmy Kimmel se acercó a ella y le preguntó: "Como la ganadora del Premio Nobel más joven de la historia, me preguntaba, ¿crees que Harry Styles le escupió a Chris Pine?". “Solo hablo de paz”, respondió Malala, dejando al presentador descolocado y la incomodidad más que palpable.

La alfombra roja, este año de color champán

Mientras el tiempo en Los Angeles amenazaba tormenta, la alfombra roja del Teatro Dolby se tenía este año de champán para recibir a los nominados, presentadores e invitados a la gala. Estrellas como Cate Blanchett, con un diseño de Louis Vuitton, han desfilado por una alfombra en la que ha habido miradas al pasado como el Alexander McQueen vintage de Rooney Mara.

De blanco impoluto han vestido Michelle Yeoh y Michelle Williams, de Dior y Chanel respectivamente, mientras que Angela Bassett y Kerry Condon han pisado la alfombra a todo color de morado y amarillo. Florence Pugh ha arriesgado con una minifalda acompañada de una voluminosa capa, mientras que Paul Mescal ha apostado por unos pantalones anchos estilo años setenta y una americana marfil en la que ha colocado una rosa roja.

En la alfombra roja varios nominados lucieron un lazo azul Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para apoyar a los refugiados ucranianos que se han visto forzados a huir de sus casas por la guerra, que hace unas semanas cumplió su primer aniversario.

Will Smith, desde casa pero muy presente

El actor, vetado en los eventos de la Academia de cine durante los próximos diez años, ha visto la gala desde casa después de la bofetada a Chris Rock el año pasado, pero Jimmy Kimmel no ha perdido la oportunidad de acordarse de Will Smith.

"Si alguien comete un acto de agresión durante la gala te darán el Oscar a mejor actor y se te dará permiso para dar un discurso de 19 minutos. Si pasa lo que pasó el año pasado o si hay un incidente violento, haced lo mismo del año pasado, nada. Siéntate y no hagas nada", bromeó en su monólogo inicial.

Después, a mitad de gala, sugirió que si alguien quería agredirlo tendría que enfrentarse a Adonis Creed (Michael B. Jordan), Michelle Yeoh, The Mandalorian (Pedro Pascal) o Spider-Man (Andrew Garfield), todos sentados en la platea.