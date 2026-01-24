Paco León: "El arte no es patrimonio de dos intelectuales, desde lo popular se pueden hacer cosas muy elevadas"

El bar Reynolds, los ultramarinos de La Colonial, Mauricio Colmenero, el "Machupichu", la Macu, el Luisma y el Barajas... Aída se convirtió en los nueve años que estuvo en emisión entre 2005 y 2014 en todo un símbolo de la cultura popular. Ahora, después de años en que cada reencuentro y cada imagen del reparto que compartían Paco León, Carmen Machi, Melani Olivares, Eduardo Casanova o Secun de la Rosa, disparara los rumores se vuelven a reunir para ficcionar una realidad que "podría haber pasado, pero no pasó".

En Aída y vuelta, la película sobre Aída, Paco León, quien diera vida al Luisma, coge la batuta para narrar de forma ficcionada cómo eran los rodajes en ese Esperanza Sur, cómo era la relación con los actores y cómo podría haber sido la serie y la salida de Carmen Machi como Aída si ella hubiera vuelto tras su salida en 2009 y se hubiera continuado emitiendo hasta 2018. Para ello han contado con todo el elenco, entre ellos Secun de la Rosa, Mariano Peña, Pepe Viyuela, Canco Rodríguez, Marisol Ayuso, Eduardo Casanova, Pepa Rus, Melani Olivares o David Castillo. Todos, a excepción de Ana Polvorosa, quien daba vida a la hija de Aída, la Lore.

Con una trama no exenta de comedia, los protagonistas se enfrentan a cómo envejecen los chistes racistas de Mauricio Colmenero (Mariano Peña) a su empleado del Bar Reynolds (Óscar Reyes), los chistes sobre personas con discapacidad o un caso de agresión sexual en rodaje, todo ello en el límite de "lo políticamente incorrecto".

"Con el humor creo que hemos hecho todos un trabajo de limpia y de reseteo muy interesante y la gente está más pendiente de no hacer los chistes de siempre, caiga quien caiga", señala en su entrevista con El HuffPost Miren Ibarguren, quien daba vida en la ficción a Soraya, la hija mayor de Aída (Carmen Machi) y quien recuerda que es "interesante ver lo antiguo para aprender en lo nuevo".

Con esta nueva trama, desde el metacine o metaserie, Aída deja claro que es mucho más que una serie de humor popular y, tal y como recuerdan tanto Paco León como Carmen Machi, traspasó todos los estratos sociales.

"Creo que Aída ha abierto la puerta a cualquier casa, de cualquier perfil social, te quedarías alucinada", asegura Machi, quien recuerda que el "fenómeno de masas" que supuso llegó a que la viera "desde el embajador de Argentina a la señora que vive en la calle Serrano, pasando por gente de barrio y gente extranjera". De hecho, León reivindica ese poder de la cultura popular: "Creo que el arte no es patrimonio de los intelectuales, que en lo popular también se pueden hacer cosas muy elevadas".

¿Cómo ha sido enfrentarse de nuevo a Aída? ¿Necesitabais cerrar ese círculo?

Paco León: Lo hemos hecho un poco por placer y por atender esa nostalgia del público que lo vemos por las calles y que, cuando nos hemos unido o nos hemos reunido en las redes sociales, se nota ahí como un fervor y unas ganas de volver a juntar a la familia que hemos usado para contar otras cosas también. Al final nos ha venido bien también para hacer una catarsis así colectiva de toda la familia y volver a rematar al monstruo.

Miren Ibarguren, Paco León y Carmen Machi en el 'photocall' de 'Aída y vuelta'. GTRES

Uno de los temas que abordáis es cómo ha cambiado el humor en estos años, ¿cómo veis ahora los chistes y los capítulos de Aída?

Miren Ibarguren: Pues los vemos dentro del contexto de su época. Los vemos con una nostalgia y con una mirada más crítica porque es lo que se hacía entonces. Igualmente sabemos lo que hoy en día no funciona que, menos mal, porque claro, nos hemos reseteado todos. Con el humor creo que hemos hecho todos un trabajo de limpia y de reseteo muy interesante y la gente está más pendiente de no hacer los chistes de siempre, caiga quien caiga. Entonces creo que es muy interesante ver lo antiguo para aprender en lo nuevo.

De hecho, Miren, en tu papel de Soraya abordas un caso de agresión sexual en la película. ¿Veíais necesario plantear este tema en la industria audiovisual que tanto ha copado titulares desde el MeToo? ¿Cómo lo planteasteis?

Paco León: Desde un primer momento la idea era hablar y reírnos un poco de las situaciones tan ridículas de víctima o verdugo, de cómo cambia la dirección de los señalamientos... De cómo los linchamientos también son peligrosos porque de repente cambian de dirección, todo eso sí era algo que ha venido también con la corrección política y algo que ha aparecido desde el 2018, también con el Metoo y todo eso.

Con esa parte evidentemente fantasiosa del ministerio, ¿te verías en política?

Carmen Machi: No, no me veo en política, Me encanta porque me encantaría hacer de política, que además va a ocurrir, pero no, no. Es un personaje alejado de mí. Me pone mucho, pero no, no. Ya te lo digo yo, la liaría parda.

Bueno, pero hace falta comedia en la política también.

Carmen Machi: Bueno, son muy malos actores. En general, son malísimos.

¿Te sentiste así de asfixiada en tu salida de Aída, Carmen? ¿O es una ficción alejada de la realidad?

Carmen Machi: Se aleja de la realidad. Esto es ficción, está claro que hay una inspiración detrás, pero yo me fui de la serie y esas salidas no son fáciles porque no era fácil. Pero no, tampoco es exactamente como está contado. No lo es nada, pero tampoco a Miren le ocurrió una agresión sexual, le habrán ocurrido otras cosas, pero no sé si le han tocado la teta. Pero que sí, puede ser.

Pero no ha sido así. Yo me fui de la serie y las salidas de un sitio con éxito no son fáciles, pero esto lo conté, porque yo creo que se puede extrapolar a cualquier trabajo en el que dejas de sentirte libre de decisión y sientes la presión que pueden ejercer sobre ti... Todo es igual en cualquier trabajo, ya sea en el tuyo o en el que sea. Al final, estamos contando eso, lo que pasa es que venía al pelo también un poco la experiencia que yo he vivido, que para nada es eso.

Para mí Globomedia y lo que era en ese momento fue y ha sido y es mi casa y tengo una relación extraordinaria, sabes. Pero vamos a dejar al público que piense que es verdad. No me importa en absoluto, porque creo que no me importa en absoluto que piense que sufría muchísimo, pero no sufría.

Parte del reparto de 'Aída y vuelta'. GTRES

Volviendo a esa idea de qué es realidad y qué es ficción en Aída y vuelta, ¿cómo era el ambiente en los rodajes? ¿Teníais esa piña?

Paco León: Pues sí, la película un poco retrata o quiere retratar cómo lo vivíamos. Es verdad que es una ficción y que nada de lo que aparece pasó, es lo que pone en el claim de la película: “Esto no ocurrió jamás, pero podía haber ocurrido” porque hay muchas, muchas cosas y muchos ingredientes que son verdad. Por ejemplo, en nuestras relaciones. Bueno, también te digo, en general porque Carmen y yo no nos hemos peleado en la vida, pero ahí está ficcionado y podría haber sido así también.

¿Ha habido cierto elitismo con Aída al ser una serie tan masiva y que plasmaba la realidad de un barrio humilde con chistes de un determinado tipo de humor?

Carmen Machi: Eso no es verdad. Creo que Aída ha abierto la puerta a cualquier casa, de cualquier perfil social. Te quedarías alucinada. No solo lo ve gente de la periferia, ¿pensabas que esto lo podía ver solo la gente del estrato social? No, no, no.

No, pero a nivel de fenómeno masivo, de un tipo determinado de humor, desde una visión más snob se critican este tipo de productos culturales por no ser suficientemente “elevados”.

Paco León: Sí, pero se puede entender. Es verdad que la serie es muy sorprendente.

Carmen Machi: A nosotros nos conocen por eso. Te puede sorprender la gente que te viene a decir que es fan de esta serie. Desde el embajador de Argentina a la señora que vive en la calle Serrano, luego gente de barrio y gente extranjera. Es por eso. Es un fenómeno de masas, porque abarcó todo.

Paco León: Sí, pero entiendo un poco que es verdad que se relaciona con el humor popular, es verdad que a veces están muy, muy divididos. Yo creo que esta película es muy transversal en ese sentido, que quiere y tiene la voluntad de atravesar todo eso. Me pongo muy rotundo porque creo que el arte no es patrimonio de los intelectuales, que en lo popular también se pueden hacer cosas muy elevadas.

Miren Ibarguren: Tiene temas totalmente actuales que, aunque nunca hayas visto la serie, la película te va a interesar porque se abren muchas cajas que se solucionan después, pero te dejan pensando bastante rato.

Paco, desde tu prisma, ¿cómo te has enfrentado a dirigir una película sobre el que fue uno de tus primeros proyectos tras Homo Zapping?

Paco León: Me he tratado a mí mismo como actor, como uno más, a nivel de interpretación y de personaje y el reto era asumir la dirección de todo esto, porque me han hecho caso en todo. He tenido la la confianza y la libertad de los productores para que hiciera yo la película que quería hacer.

Entonces ha sido como un caramelo envenenado también en el sentido de que me apetecía mucho, pero también hay que hacerlo y era algo delicado. Ahora estoy respirando y muy contento porque creo que la película ha salido bien. A la gente le gusta, espero que en su mayoría, ojalá se llenen las salas, y yo ya muy satisfecho con que mis compañeros se sientan orgullosos de esta película que hemos hecho entre todos.