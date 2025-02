Paloma San Basilio desvela la "manía horrorosa" que tenía a su canción 'Juntos' y cómo se reconcilió con ella

Ella, muchos años antes que Melody, representó a España en Eurovisión. Lo hizo en 1985, con el tema La fiesta terminó en una actuación que le valió 36 puntos y una decimoquinta posición. Ahora, décadas después es más recordada por la canción Juntos. Y, aunque reconoce haberse reconciliado con ella, admite que no siempre le gustó.

Así lo ha contado en una entrevista que ha publicado este domingo El País. Ha comentado que las generaciones actuales más jóvenes la reconocen precisamente por ser la intérprete del pegadizo estribillo en el que habla de como una jornada compartida con esa persona especial viene a parecer mucho más que un día.

"Es gracioso", ha reconocido al respecto San Basilio. "Hay que fastidiarse. Que esa pequeña gran canción, como yo la llamo, haya sido lo que me ha unido a varias generaciones. Es un vínculo, como un himno", ha apuntado, antes de reconocer que, en un primer momento le cogió "una manía horrorosa".

El motivo radica en que cuando ella empezó a trabajar con una discográfica, cuyo nombre no ha compartido, le impusieron "un productor con un rollo muy muy comercial", cuando ella, entonces, se definía como "una cantante de voz, de carácter". Según ha contado, grabó tres temas, entre ellos Juntos, que ella "tenía que cantar con voz de niña".

"Hasta que le pregunté que, si no le gustaba mi voz, por qué me contrataba. Me dijo que lo que quería era vender discos. Le dejé plantado en el estudio y me largué. Metieron los tres temas en un cajón y el director de la compañía me tuvo castigada dos años y pico sin grabar", ha proseguido.

Recuperaron los temas cuando ella empezó a hacer la obra de Evita en teatro. Y se reconcilió con ella cuando grabó "un videoclip delicioso para televisión, con el pelo cortito que me había cortado para Evita y un vestidito que me había comprado en Portobelo".