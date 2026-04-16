Preguntan a Pedro Almodóvar si le daría un papel a Jacob Elordi en una de sus películas y él plantea esta duda

Jacob Elordi es en la actualidad una de las grande estrellas de Hollywood y este año consiguió su primera nominación al Oscar por su trabajo en Frankenstein, de Guillermo del Toro. El actor ha estado en boca de todos mientras promocionaba esta cinta y Cumbres borrascosas, que protagonizó junto a Margot Robbie.

En una charla en febrero en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, Elordi recomendó Sirât, de Óliver Laxe, y aseguró que tenía ganas de rodar una película en español. Eso sí, el actor, de orígenes vascos, aseguró que para eso tendría que aprender el idioma.

Sobre este deseo de Elordi ha debatido Pedro Almodóvar, que ha estado junto a su hermano Agustín en el podcast La pija y la quinqui con Carlos Peguer y Mariang. "Tienes que empezar con él. Tienes que ser tú el que haga una película con Jacob Elordi", pidió Mariang al cineasta manchego.

"O sea que el estrellato de Jacob Elordi ya veo que es cierto", comentó el director de Volver, que confesó que tenía ciertas reticencias sobre el actor australiano. "Yo todavía estaba dudando sobre si era simplemente un sex symbol o si era un actor respetado", ha asegurado Almodóvar sobre su visión del intérprete.

Además, el cineasta no se ha cortado en opinar sobre la polémica Cumbres borrascosas, que asegura que es "muy mala". "Ellos hacen lo que pueden", destaca Almodóvar sobre el trabajo de Elordi y Robbie en la película.

A pesar de que su interpretación en Frankenstein le valió su primera nominación al Oscar, el directo explica que se trata de un papel "cómodo" para un actor y que le gustaría verle en otros roles. "Tenemos que verle, yo todavía por lo menos, en algún otro papel que demande más de él", insiste el cineasta en el podcast.

"Tienes que dárselo tú, Pedro. Ahí es donde entras tú", insistió Mariang, que cree que sería una combinación ganadora.