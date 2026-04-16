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Preguntan a Pedro Almodóvar si le daría un papel a Jacob Elordi en una de sus películas y él plantea esta duda
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Preguntan a Pedro Almodóvar si le daría un papel a Jacob Elordi en una de sus películas y él plantea esta duda

El director manchego ha sido el invitado el nuevo episodio de 'La pija y la quinqui' junto a su hermano Agustín. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Jacob Elordi y Pedro Almodóvar, en imágenes de archivo
Jacob Elordi y Pedro Almodóvar, en imágenes de archivoGetty Images

Jacob Elordi es en la actualidad una de las grande estrellas de Hollywood y este año consiguió su primera nominación al Oscar por su trabajo en Frankenstein, de Guillermo del Toro. El actor ha estado en boca de todos mientras promocionaba esta cinta y Cumbres borrascosas, que protagonizó junto a Margot Robbie

En una charla en febrero en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, Elordi recomendó Sirât, de Óliver Laxe, y aseguró que tenía ganas de rodar una película en español. Eso sí, el actor, de orígenes vascos, aseguró que para eso tendría que aprender el idioma. 

Sobre este deseo de Elordi ha debatido Pedro Almodóvar, que ha estado junto a su hermano Agustín en el podcast La pija y la quinqui con Carlos Peguer y Mariang. "Tienes que empezar con él. Tienes que ser tú el que haga una película con Jacob Elordi", pidió Mariang al cineasta manchego. 

"O sea que el estrellato de Jacob Elordi ya veo que es cierto", comentó el director de Volver, que confesó que tenía ciertas reticencias sobre el actor australiano. "Yo todavía estaba dudando sobre si era simplemente un sex symbol o si era un actor respetado", ha asegurado Almodóvar sobre su visión del intérprete. 

Además, el cineasta no se ha cortado en opinar sobre la polémica Cumbres borrascosas, que asegura que es "muy mala". "Ellos hacen lo que pueden", destaca Almodóvar sobre el trabajo de Elordi y Robbie en la película. 

A pesar de que su interpretación en Frankenstein le valió su primera nominación al Oscar, el directo explica que se trata de un papel "cómodo" para un actor y que le gustaría verle en otros roles. "Tenemos que verle, yo todavía por lo menos, en algún otro papel que demande más de él", insiste el cineasta en el podcast

"Tienes que dárselo tú, Pedro. Ahí es donde entras tú", insistió Mariang, que cree que sería una combinación ganadora. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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