Registran un nuevo enjambre sísmico en las Cañadas del Teide (Tenerife) con 700 pequeños terremotos

700 pequeños terremotos. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado desde la madrugada este jueves un nuevo enjambre de actividad microsísmica anómala en la zona de las Cañadas del Teide.

La zona, situada al suroeste de Pico Viejo, ha acumula más de 700 temblores pequeños que se han concentrado en la misma zona. De hecho, no es la primera vez que ocurre en los últimos años.

Se trata del sexto enjambre sísmico que se ha detectado en la isla de Tenerife desde el año 2016, según ha detallado el centro investigador en redes sociales al dar a conocer los temblores de este jueves.

"Desde las 02:00 (UTC) de la madrugada de hoy se ha registrado un enjambre de actividad microsísmica anómala en la zona de Las Cañadas del Teide, al suroeste de Pico Viejo", ha detallado.

El Instituto Geográfico Nacional ha detallado que "hasta el momento han sido más de 700 pequeños terremotos concentrados en esta misma área, donde en los últimos años ya se habían observado episodios similares (octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, y noviembre de 2024)".

"Los eventos sísmicos se localizan a unos 10 km de profundidad y presentan magnitudes muy bajas, inferiores a 1. Por tanto, no han sido sentidos por la población", ha asegurado el organismo.

Pese a los temblores, han asegurado que "debido a la baja energía de muchos de estos terremotos, los eventos de menor magnitud han sido detectados únicamente por el sistema automático de vigilancia sísmica".

"Sin embargo, no cuentan con la calidad suficiente para ser incorporados al catálogo oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN)", ha expresado, antes de asegurar que se ampliará la información "si fuera necesario".