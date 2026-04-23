Quién es Sadie Sandler, la hija de Adam Sandler que triunfa con una comedia en Netflix

La joven actriz Sadie Sandler está siguiendo los pasos de su padre, el reconocido actor Adam Sandler. Con solo 19 años, la hija mayor del actor y Jackie Sandler está estudiando en la Escuela de las Artes Tisch en Nueva York y parece ser una joven promesa.

Aunque ya había protagonizado varias cintas de la productora de su padre, ahora ha dado el salto a ser la gran protagonista de un éxito en Netflix, Compañeras de piso.

La comedia sigue a Devon, interpretada por Sadie Sandler, una ingenua estudiante que comienza su primer año universitario y comparte habitación con Celeste, a la que da vida Chloe East, una joven desenfadada y segura de sí misma con la que tendrá más de un problema. Debido a la convivencia, su amistad se convierte rápidamente en un campo de batalla.

Chandler Levack, directora de la película, explicó al medio FandomWire lo que quería reflejar: “Vives lejos de casa por primera vez, pero no tienes idea de quién eres. Te aferras desesperadamente a cualquiera que parezca tener algo en común contigo”. Además, aseguró que busca reflejar la autenticidad de las relaciones humanas.

Sadie Sandler, acusada de nepotismo

Desde pequeña ha participado en películas como Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá y Terminagolf 2, ambas producidas por Happy Madison, fundada por su padre.

A pesar del repentino éxito que está teniendo la comedia en Netflix, la actriz ha sido duramente criticada por nepotismo. Y es que esta película cuenta precisamente con la presencia de varios hijos de actores famosos, como las hijas de Eddie Murphie, Martin Scorsese, Laura Dern y Chris Rock.

Más allá de esto, la crítica ha apoyado la interpretación de Sandler. Según el periódico The Guardian, “Sandler es tan naturalmente encantadora en su papel de cumplidora de normas como East lo es en su papel de seductora”. Asimismo, el medio afirmó que "aunque la dirección de Chandler Levack pueda carecer de algo de dinamismo, permite a sus intérpretes dar lo mejor de sí mismos".