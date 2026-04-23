Ni casilla de la iglesia ni de fines sociales: qué pasa si en la declaración de la renta no marcas ninguna 

Las cuestiones que más preocupan en la declaración de la renta son las que tienen que ver con las deducciones fiscales, ya que permiten ahorrar dinero y que Hacienda te devuelva lo que corresponde o que tengas que pagar menos.

Pero además de este punto clave, hay otros aspectos a tener en cuenta. Uno de los que más dudas generan tiene que ver con marcar la casilla de la iglesia o la de fines sociales.

Hay contribuyentes que tienen claro la casilla que van a elegir, otros dudan, y algunos sencillamente la dejan en blanco y no optan por una ni por otra.

¿Qué es lo que ocurre cuando no eliges ni la iglesia ni los fines sociales? Hacienda tiene un procedimiento concreto para estos casos, pues no es una cuestión que quede al azar. Es importante que la conozcas antes de hacerlo. Y también resulta esencial saber para qué sirve cada una de estas casillas.

Para qué sirven la casilla de la iglesia y de fines sociales

La Agencia Tributaria te permite elegir a qué se destina una parte de tus impuestos. Las opciones son estas que ya conoces: iglesia o fines sociales, escogiendo una casilla u otra:

Casilla de la Iglesia Católica: consiste en destinar el 0,7 % de la cuota íntegra del IRPF al sostenimiento económico de la Iglesia Católica.

consiste en destinar el 0,7 % de la cuota íntegra del IRPF al sostenimiento económico de la Iglesia Católica. Casilla de fines sociales: consiste en destinar el 0,7 % a programas de interés social gestionados por ONG y entidades del Tercer Sector (acción social, cooperación, discapacidad, mayores, infancia, etc.).

En ninguno de los casos vas a pagar impuestos adicionales. Esto sale de los impuestos que ya has abonado. Tampoco supone que Hacienda te vaya a devolver menos.

Qué pasa si no marcas la casilla ni de fines sociales

Algunos contribuyentes dejan la casilla en blanco, ya sea por despiste o porque no quieren decantarse por una u otra opción.

Cuando se da esta situación, Hacienda asigna ese importe directamente a los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, el dinero no se pierde ni queda en un limbo, sino que el propio estado decidirá en qué invertirlo. Acabará financiando servicios públicos esenciales como Sanidad o Educación. De nuevo, no es algo que perjudique o beneficie al resultado de tu declaración.

Existe una última posibilidad: que selecciones ambas casillas. En este caso se destina un 0,7 % a cada una.