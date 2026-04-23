Sorpresa por la app que Carlos Cuerpo tiene en su móvil y activa en el Congreso: "Por encima de 100 decibelios" 

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, 'debutó' el pasado miércoles en la sesión de control al Ejecutivo como número 2 del Gobierno. Le tocaba enfrentarse por primera vez a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien le recibió como cabía esperarse. "Tendría que comenzar dándole la enhorabuena. Ha conseguido escalar hasta la vicepresidencia del Gobierno. Aunque viendo cómo han acabado las manos derechas de Sánchez, dos en prisión, y otra exiliada en Andalucía, igual casi mejor le doy el pésame", le dijo.

La respuesta de Cuerpo provocó carcajadas: "Señora Muñoz, gracias por su cálida bienvenida". Y rápidamente criticó que las preocupaciones del PP en los últimos dos años se "alejan" de las que realmente tiene la ciudadanía. Sobre todo porque él, como ministro de economía, apenas ha recibido preguntas de la oposición durante el tiempo que ha ejercido como ministro de Economía.

Este jueves, en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), Cuerpo ha desvelado un secreto: cuando su sillón en el Congreso estaba debajo de la banca del PP, medía el ruido que hacían con sus gritos e interrupciones los diputados populares. Y lo hacía con una app que mide en decibelios la contaminación acústica de un lugar determinado. "Por encima de los cien decibelios. Como un estadio de fútbol en un momento de alta intensidad", ha señalado.

Cuerpo ha asegurado que por televisión "se escucha por el sonido ambiente" de los plenos del Congreso, por lo que la gente "se sorprendería mucho" al conocer el nivel real de ruido que hay en situaciones de alto voltaje en la Cámara Baja como cuando se celebran los miércoles las sesiones de control al Gobierno. "Se escuchan comentarios negativos o difamaciones que habría que intentar evitar", ha señalado.

Cuerpo no es, ni mucho menos, el único ministro del gobierno que se ha quejado de las reiteradas interrupciones e insultos que tienen que sufrir los miembros del gobierno por parte de la bancada del PP. La mayoría de ellos han protestado a la presidencia de la Cámara por este asunto y hasta ministros muy correctas y moderadas como la de Ciencia, Diana Morant, o el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, han llegado a ponerse de los nervios por estas actitudes.

"No es de recibo que una ministra del Gobierno de España tenga que estar aquí sentada escuchando continuamente toda una serie de insultos, de faltas de respeto que escuchamos y que cuando se protesta, y protesto personalmente hacia estas personas, me dicen 'cállate la boca'", dijo en abril del año pasado Morant.