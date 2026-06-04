Rusia bombardea por error su propio territorio: la inteligencia británica cifra en 143 los incidentes de 2025 y otros 165 en 2024 con sus bombas planeadoras

Fuego amigo entre las fuerzas rusas. La inteligencia británica ha publicado un informe en el que se asegura que Moscú ha cometido errores de forma reiterada en el lanzamiento de bombas planeadoras.

No se trata de hechos aislados. Los bombardeos accidentales contra zonas ucranianas controladas por Rusia o incluso contra el propio territorio ruso han superado el centenar tanto en el año 2024 como en 2025.

En el informe de la inteligencia británica se cita a Astra, un grupo independiente ruso de inteligencia de fuentes abiertas que lleva años informando y publicando imágenes que documentan la destrucción causada por las bombas planeadoras rusas que caen en lugares que no deberían.

En concreto, Astra señaló a finales del mes de mayo que la Fuerza Aérea de Rusia ha lanzado al menos 25 bombas planeadoras sobre territorios bajo control ruso en lo que llevamos de 2026. Además, el grupo cifró en 143 los incidentes de este tipo ocurridos en 2025 y en otros 165 los que tuvieron lugar en 2024.

Tal y como recoge Business Insider, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha destacado que "estos casos demuestran los continuos errores de Rusia a la hora de emplear con éxito su munición contra los objetivos previstos".

Las causas: fatiga entre el personal militar y un entrenamiento insuficiente

Además, desde el Ministerio de Defensa del Reino Unido han expresado que "la frecuencia de estos incidentes probablemente pone de manifiesto un cierto grado de fatiga entre el personal aéreo y de tierra de las fuerzas rusas, además de revelar un entrenamiento militar insuficiente".

Cabe destacar que a lo largo de los más de cuatro años de guerra en Ucrania, las autoridades rusas ya han admitido en más de una ocasión la existencia de este tipo de incidentes. El reconocimiento más claro tuvo lugar en abril de 2023, cuando el Ministerio de Defensa de Rusia lamentó que un Su-34 había lanzado por error una bomba en un "descenso anómalo de munición aérea" sobre la ciudad de Bélgorod.