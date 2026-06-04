Mónica García reivindica en 'Seremos' la importancia de la sanidad pública para vivir más y mejor: "La longevidad es una conquista social que no debemos dar por sentada"

La Cadena SER ha celebrado hoy, 4 de junio, 'Seremos', un proyecto concebido para abrir un espacio de diálogo sobre los grandes cambios que marcarán el futuro social y económico de los próximos años y sobre el papel que jugarán la innovación, la tecnología, la sostenibilidad o la transformación sanitaria. Tras abordar durante la mañana las cuestiones "Cómo viviremos" y "Dónde viviremos", la tarde se ha centrado en la pregunta "Cuánto viviremos".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido la encargada de abrir el tercer bloque de contenidos de la jornada en el que se ha hablado de salud, longevidad y alimentos. García ha celebrado que, en España, "vivimos más que nunca", siendo el segundo país que tiene una mayor esperanza de vida.

Y ha planteado una serie de cuestiones, entre ellas, cómo queremos vivir esos años, quién podrá disfrutarlos en condiciones de dignidad y cómo afectará el cambio climático en nuestra salud. “España puede abordar esta conversación desde un punto de autoridad, somos uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, más de 84 años. Es una cifra extraordinaria que refleja un éxito extraordinario".

"La longevidad no es solamente una inercia del progreso científico; es una conquista social que no debemos dar nunca por sentada. No es solamente fruto de los avances científicos tecnológicos, y por supuesto, no es tampoco fruto solamente de un robusto sistema sanitario, es el resultado acumulado de generaciones que han invertido en servicios públicos, que han invertido en vacunación, en educación, en saneamiento, en investigación, en derechos laborales, en pensiones, en derechos sociales, y en una sanidad pública de la que estamos orgullosos, que es capaz de proteger de manera equitativa a millones de personas y, sobre todo, de manera universal", ha afirmado.

Durante su intervención, la ministra de Sanidad ha subrayado la importancia de los cuidados para prolongar la vida de la sociedad: "Tenemos que responder a una pregunta incómoda que es: '¿Estamos preparados para construir una sociedad que cuide?' Sin trasladar la responsabilidad a las familias, a aquellos que tengan las condiciones económicas y, sobre todo, a las mujeres".

Además, ha señalado la vivienda como el lugar donde comienza la salud: "La vivienda es uno de los elementos más disruptores de salud que tenemos. El 40% de las familias viven con preocupación el problema de la vivienda; lo viven con ansiedad y eso es un determinante social de la salud de primer orden. La salud empieza también en el barrio donde viven, empieza en el aire que respiramos, en la capacidad de movilidad; si tardas una o dos horas en llegar a tu lugar de trabajo, si has sido desarraigado de tu barrio por un problema de vivienda. Durante muchos años se ha pensado que el código genético era determinante; ahora sabemos que es el código postal".

A continuación, Jordi Fábrega, jefe de Economía de la SER, ha presentado el bloque dedicado a la salud para dar paso a la conversación de Roberto Sánchez, director del programa de la Cadena SER 'Si Amanece nos vamos', con María Fernanda Prado, directora general de Johnson & Johnson Innovative Medicine Iberia. Sobre el futuro de la medicina personalizada, María Fernanda ha indicado que "estamos en una fase de estudiar las enfermedades desde el punto de vista molecular, de intentar entender y desarrollar fármacos que sean más efectivos para perfiles específicos de mutaciones de los pacientes".

"Si tenemos la misma enfermedad, no necesariamente yo diría hoy, y aún más en el futuro, vamos a ser tratados de la misma forma, porque si tenemos mutaciones distintas, los fármacos van al tanto para entender y tener la prescripción adecuada y más efectiva para cada uno de los pacientes", ha añadido.

Manel Esteller, director del Grupo de Epigenética del Instituto de Investigación del Hospital Sant Pau, ha sido entrevistado por Javier Casal, director del programa 'Hora 14' en la SER. Durante la entrevista, Esteller ha fijado el "límite físico" para vivir en los 120 años. "Si queremos ir más allá de ese límite, tendremos que entrar a jugar un poco con las células", ha indicado.

En relación al peso de la genética en esto, ha explicado que un 50% viene heredado como individuos y especie y el otro 50% viene de lo que hacemos en la vida y a lo que estamos expuestos. "El problema son los extremos humanos. La gente que hace poco deporte vive menos, pero los que hacen mucho deporte, también viven menos, pero evidentemente es más común no hacerlo. La plaga de sedentarismo y obesidad asociada a diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares, que te van matando poco a poco y envejeciendo poco a poco porque, si nos damos cuenta, la obesidad te hace envejecer más rápido", ha apuntado.

Manel Esteller también ha charlado con César Velasco, Entreprise Innovation director de Madrid y Barcelona de Astrazeneca, en una conversación moderada por Marina Fernández, periodista de la SER especializada en Sanidad. Velasco, ha asegurado que “la medicina de precisión es una realidad hoy en día. Existe, la cuestión es, a cuántas personas llega, en qué patologías se utiliza.

En oncología es patente que se utiliza mucho la medicina de precisión para diagnosticar a aquellos pacientes que lo necesitan con biomarcadores específicos. Hemos hablado de ello ya en enfermedades minoritarias; también es una realidad, y está empezando a ser una realidad extendida en otras patologías.”

Juan Bernal, director general del Área Corporativa de Inversiones de Mapfre, ha analizado junto a Marta González Novo, directora de ‘Hoy por Hoy Madrid’, cómo será la economía de la longevidad a la que se encamina España. Bernal ha subrayado el “reto financiero” al que se enfrenta el país y ha pedido tener “un acceso fácil y entendible para que así la sociedad pueda entender la necesidad de ahorrar a largo plazo. Generar conciencia y divulgación es básico". "Tendemos a enfocar una visión de largo plazo con una gestión de corto. Nos enfrentamos a la fecha de jubilación con una visión cauta y cortoplacista", ha añadido.

Los siguientes en subir al escenario han sido Pere Estunpiyà, bioquímico, divulgador y autor de ‘¿Qué quieres ser de mayor?’, y Javier del Pino, director de A Vivir, que han hablado sobre cómo ha cambiado el concepto de envejecer a lo largo de los años. "Yo creo que el autoedadismo está cambiando. La gente de 60-65 años se autopercibe menos autoedadistas de lo que se percibían antes, están más empoderados. Al final son normas sociales".

"Antes, los mayores se vestían de una manera determinada y nadie se atrevía a vestirse de una manera más joven porque esa era la norma social. Me da la sensación de que este autoedadismo, quizás más en ciudades que en pueblos, está cambiando. Y si no está cambiando, es donde hay que poner el foco, porque al cambiar de actitud contagias al que te mira y que te ve de una manera diferente", ha defendido Estupinyà.

A continuación, Alejandro Lucía, médico y catedrático de Fisiología del Ejercicio en la Universidad Europea, ha sido entrevistado por la periodista de la Cadena SER Adriana Mourelos. El catedrático ha desmontado algunos de los prejuicios que hay sobre las personas mayores y el ejercicio: "Se tiende a subestimar la capacidad de las personas mayores a responder al ejercicio. Se puede y se debe empezar a hacer ejercicio a cualquier edad. No hay que pensar que, por ser mayor, uno no puede hacer ejercicio. Los grandes marginados de nuestra sociedad son los mayores, el trato que les damos es vejatorio".

Para finalizar la jornada, Itziar Ortega, responsable de Programas de Innovación Abierta del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, y Jordi Sales, coordinador del Observatorio de Innovación en Gran Consumo del Institut Cerdà han participado en ‘¿Cuáles son los alimentos del futuro y cómo los compraremos?’, una mesa redonda moderada por Carlos G. Cano, director de Gastro SER.

Itziar Ortega ha indicado que "en el futuro no vamos a comer muy diferente, pero sí vamos a comer más sostenible y saludable. Tenemos una tecnología muy potente que nos está permitiendo es tener alimentos más funcionales y dietas más dirigidas. La alimentación del futuro va a ir por tener dietas más personalizadas y adecuadas a nuestros perfiles nutricionales y a las necesidades que vamos teniendo en cada momento de la vida".

Por su parte, Jordi Sales ha señalado que "lo más seguro es que, en el futuro, tendamos a cocinar menos. Hay muchos factores que nos empujan a ello, pero también hay un factor que siempre está al acecho y es la economía. A la que caiga otra crisis todos vamos a volver a cocinar por arte de magia. Pero, como decía Itziar, vamos a comer de forma más personalizada y vamos a comer mejor, lo queramos o no".