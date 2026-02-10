Rosalía, portada de la edición de primavera de la revista 'Vogue' Estados Unidos 

Quedan menos de 24 horas para que Rosalía estrene el videoclip de Sauvignon Blanc, una de las baladas que se pueden escuchar en su disco LUX, pero antes la catalana ha vuelto a llamar la atención de sus seguidores cuando la revista Vogue ha desvelado que ella es la portada de la edición especial de primavera.

Bajo el título 'Rosalía a la velocidad de la luz', la estrella de la música posa para el objetivo de Alasdair McLellan con un minivestido blanco, el color que la define en esta nueva 'era', plisado y de volantes en una playa.

Como adelanta la edición digital, en el interior se despliega un extenso reportaje fotográfico "espectacularmente romántico y transportador" -como la define la nueva editora de la publicación, Chloe Malle- por los estilismos elegidos, el escenario en el que se han tomado las fotos y el aire místico que impregna sus retratos.

Además, en una extensa entrevista realizada por Abby Aguirre durante un rodaje de la serie Euphoria, la artista desgrana el proceso creativo del que es su último disco y de la importancia de la música en su vida. “Siempre he partido de la música y aunque la música rige mi vida esta vez tuve que partir de otro lugar. Y para mí, esta vez, fueron las palabras”, destaca la publicación sobre esta conversación.

La periodista, además, le pregunta por el misticismo de la mayoría de las canciones que forman LUX, inspiradas en la vida de santas, y descubre que para ello Rosalía se volcó en el estudió de hagiografías, los relatos biográficos de santos, mártires o líderes. "Muchas de estas santas eran monjas, y me pareció maravilloso aprender sobre sus vidas, sobre cómo se expresaban", explica la artista.

Rosalía, que está a punto de comenzar su gira -el 16 de marzo en Lyon- y en abril estrena la nueva temporada de Euphoria será, sin duda, una de las protagonistas de la primavera en todo el mundo.