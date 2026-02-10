Cómo votar gratis por tu artista favorito en el Benidorm Fest 2026

El Benidorm Fest 2026 calienta motores. Esta noche, a partir de las 22:50 horas, tendrá lugar la primera semifinal, en la que nueve artistas compiten por hacerse con una de las 6 plazas para la final del próximo sábado. La situación se repetirá el jueves, de donde saldrán los otros seis aspirantes a convertirse en el ganador de la quinta edición del festival.

Para escoger a los ganadores, se contará con un jurado profesional, conformado por ocho profesional referentes en el panorama musical, la radio, las plataformas digitales y la gestión cultural: Roberto Santamaría, Alicia García, Almudena Heredero, Dani Ruiz, Ignacio Meyer, Javier Llano, Melanie Parejo y Sonia Durán Guarasa.

Votar en el Benidorm Fest 2026

Una de las grandes novedades del Benidorm Fest en esta edición es que se recupera el jurado demoscópico. De este modo, junto con el televoto del público, formará el 50% de la votación popular. En otras palabras, el 25% corresponde a las llamadas, SMS y votos a través de la app de RTVE Play mientras que el restante 25% corresponderá a un jurado popular escogido en función de datos estadísticos de la población en general.

Para ello, una de las opciones más sencillas y gratuitas es descargar la aplicación de RTVE Play, donde se puede emitir un voto por usuario y dispositivo gratuitamente. Las otras dos vías, las llamadas telefónicas y los SMS a los números de línea que aparecerán durante la emisión de las semifinales y la final en la pantalla, también están disponibles, pero no son gratuitas.

Cabe recordar que la votación comenzará una vez que todos los participantes tanto de las semifinales como de la final hayan actuado en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm.

El voto del jurado, el otro 50%

Por su parte, tal y como se ha adelantado, el 50% restante corresponde al jurado profesional. Todos ellos no tienen relación con Eurovisión, dado que en esta ocasión el festival no servirá para escoger al candidato de España en el festival después de la retirada del país por la presencia de Israel.

Cada miembro del jurado emitirá sus votos individualmente -12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 en semifinales- que junto a ese restante 50% del voto del público determinarán quienes 6 artistas se cuelan en la final.