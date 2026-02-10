Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cómo votar gratis por tu artista favorito en el Benidorm Fest 2026
Cultura
Cultura

Cómo votar gratis por tu artista favorito en el Benidorm Fest 2026

Consulta cómo puedes votar a tu artista favorito en el festival del Benidorm Fest 2026.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Presentación del Benidorm Fest 2026.
Presentación del Benidorm Fest 2026.RTVE

El Benidorm Fest 2026 calienta motores. Esta noche, a partir de las 22:50 horas, tendrá lugar la primera semifinal, en la que nueve artistas compiten por hacerse con una de las 6 plazas para la final del próximo sábado. La situación se repetirá el jueves, de donde saldrán los otros seis aspirantes a convertirse en el ganador de la quinta edición del festival. 

Para escoger a los ganadores, se contará con un jurado profesional, conformado por ocho profesional referentes en el panorama musical, la radio, las plataformas digitales y la gestión cultural: Roberto Santamaría, Alicia García, Almudena Heredero, Dani Ruiz, Ignacio Meyer, Javier Llano, Melanie Parejo y Sonia Durán Guarasa. 

Votar en el Benidorm Fest 2026

Una de las grandes novedades del Benidorm Fest en esta edición es que se recupera el jurado demoscópico. De este modo, junto con el televoto del público, formará el 50% de la votación popular. En otras palabras, el 25% corresponde a las llamadas, SMS y votos a través de la app de RTVE Play mientras que el restante 25% corresponderá a un jurado popular escogido en función de datos estadísticos de la población en general. 

Para ello, una de las opciones más sencillas y gratuitas es descargar la aplicación de RTVE Play, donde se puede emitir un voto por usuario y dispositivo gratuitamente. Las otras dos vías, las llamadas telefónicas y los SMS a los números de línea que aparecerán durante la emisión de las semifinales y la final en la pantalla, también están disponibles, pero no son gratuitas.  

Cabe recordar que la votación comenzará una vez que todos los participantes tanto de las semifinales como de la final hayan actuado en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm.

El voto del jurado, el otro 50% 

Por su parte, tal y como se ha adelantado, el 50% restante corresponde al jurado profesional. Todos ellos no tienen relación con Eurovisión, dado que en esta ocasión el festival no servirá para escoger al candidato de España en el festival después de la retirada del país por la presencia de Israel.

Cada miembro del jurado emitirá sus votos individualmente -12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 en semifinales- que junto a ese restante 50% del voto del público determinarán quienes 6 artistas se cuelan en la final. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO