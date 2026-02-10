Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Marc Anthony rompe su silencio sobre la polémica del baile de Victoria Beckham en la boda de Brooklyn
El cantante actuó para la pareja durante su enlace. 

Uxía Prieto
Marc Anthony, en una imagen de archivo
En las últimas semanas, el explosivo comunicado de Brooklyn Beckham contra su familia asegurando que no quería reconciliarse y que durante años sus padres, David y Victoria, habían intentado controlarlo preocupándose únicamente de su imagen pública, ha acaparado todo tipo de titulares. 

Una de las partes del comunicado que más llamó la atención fue la que abordaba su boda y su relación con Victoria Beckham, asegurando que la exspice girl había "secuestrado" el baile nupcial con su mujer Nicola Peltz. 

"Frente a nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa debía ser mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar mi madre estaba allí esperándome para bailar conmigo. Bailó muy inapropiadamente sobre mí delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida", denunció en el comunicado el hijo mayor de los Beckham. 

Brooklyn Beckham con sus padres David y Victoria Beckham en los Fashion Awards de 2018.
Hasta ahora, el cantante no se había pronunciado al respecto a pesar de verse involucrado de manera involuntaria en este culebrón. En una entrevista con la revista especializada The Hollywood Reporter han preguntado al cantante al respecto y no ha querido entrar en polémicas más allá de decir que los Beckham son una familia "maravillosa". 

"No tengo nada que decir sobre lo que está pasando en la familia. Son una familia maravillosa, maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz. Soy muy cercano a la familia", ha comentado el artista. 

Marc Anthony, junto a los Beckham y Jennifer Lopez en 2008
Eso sí, sin dar detalles sobre lo que sucedió el día de la boda de Brooklyn: "No tengo nada que decir sobre lo que pasó ahí. Es extremadamente desafortunado cómo está sucediendo todo, pero apenas es verdad", ha añadido el cantante. 

Desde que el hijo mayor de los Beckham publicó el comunicado, el matrimonio no se ha pronunciado explícitamente al respecto, aunque el futbolista sí lanzó lo que muchos interpretaron como un dardo hacia su hijo desde un programa de la CNBC desde el Foro Económico de Davos. 

"Siempre he hablado sobre las redes sociales y el poder de las redes sociales... Para bien y para mal. Hoy en día a lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso. Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlo por las razones correctas", comentó entonces el futbolista. 

En medio del culebrón, la familia mostró un frente unido hace unas semanas en París, cuando Victoria Beckham fue condecorada con la Orden de las Artes y las Letras de Francia. La diseñadora fue arropada por su marido y sus hijos Romeo, Cruz y Harper, además de las parejas de estos. 

