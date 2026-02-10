Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Gobierno aprueba un decreto para topar precios en caso de situaciones de emergencia, como en Adamuz
Sociedad

El Gobierno aprueba un decreto para topar precios en caso de situaciones de emergencia, como en Adamuz

De este modo, se propone prohibir elevar los precios para que no sean superiores al máximo que hayan tenido los últimos 30 días.

MADRID, SPAIN - FEBRUARY 10: The Minister of Social Rights, Consumption and Agenda 2030, Pablo Bustinduy, during a press conference after the meeting of the Council of Ministers, on 10 February, 2026 in Madrid, Spain.
  Pablo Bustinduy Amador este martes en la Moncloa

El Gobierno ha aprobado un decreto ley para topar los precios de servicios o productos cuando se produzcan situaciones de emergencia con el fin de evitar subidas abusivas para los consumidores.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta normativa, que deberá ser tramitada por el Parlamento, para situaciones excepcionales donde se puede ver alterada la oferta y la demanda. De este modo, se propone prohibir elevar los precios para que no sean superiores al máximo que hayan tenido los últimos 30 días, ni que superen en un 50 % al promedio de ese periodo.

Con esta medida se busca proteger a los consumidores ante los abusos que se han denunciado tras situaciones excepcionales, como la ocurrida tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que provocó un aumento de precios en las aerolíneas, o tras los incendios del pasado verano o la dana de Valencia.

Redacción HuffPost
