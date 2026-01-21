Russell Brand suma otros dos delitos sexuales, entre ellos uno de violación

El actor Russell Brand a su llegada a la Corte de Magistrados de Westminster

El humorista y actor inglés Russell Brand no deja de sumar cargos por agresiones sexuales. Brand ha comparecido este martes ante la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, por videoconferencia desde Estados Unidos acusado dos nuevos delitos sexuales, incluyendo uno de violación.

El actor ya fue acusado el año pasado de cinco delitos de esa índole: dos de violación, uno de atentado contra el pudor y dos de agresión sexual, presuntamente cometidos entre 1999 y 2005 y que involucran a cuatro mujeres, pero los negó en su momento ante los tribunales.

En una vista judicial de este martes, el intérprete de 50 años compareció desde EEUU para responder por un cargo más de violación y uno de agresión sexual, ambos presuntamente cometidos en 2009.

Con una camisa vaquera con varios botones desabrochados, Brand solo habló para confirmar su nombre y fecha de nacimiento durante la vista judicial que duró seis minutos.

El tribunal le concedió el pasado mes de mayo la libertad bajo fianza pero deberá comparecer en persona ante el Tribunal de la Corona de Southwark, sur de la capital británica, el próximo 17 de febrero. Se espera que el juicio contra Brand dé comienzo el 3 de junio de este año en la corte de Southwark y que se prolongue durante ocho semanas, hasta el 25 de julio.

Los numerosos cargos que acumula Brand

Entre los cargos por los que Brand declaró el pasado mes de mayo y se declaró inocente, se encuentran varias violaciones entre 1999 y 2005, además de agresión indecente, violación oral y dos cargos de agresión sexual.

En 1999 el actor presuntamente violó a una mujer en la zona de Bournemouth, en el sur de Inglaterra, y en 2001 agredió sexualmente a otra en el distrito de Westminster en Londres, según recordó hoy la Fiscalía.

Además, se le acusa de violar oralmente y agredir sexualmente a una mujer en 2004 también en Westminster y, en esa misma área, agredir sexualmente a otra entre 2004 y 2005.

La Policía comenzó la investigación en septiembre de 2023, tras recibir varias denuncias a raíz de las revelaciones difundidas en el programa Dispatches de Channel 4 y el periódico The Sunday Times.

Se trata de un caso que tiene un gran impacto en el Reino Unido por la influencia que llegó a tener Brand cuando estaba en la cima de su éxito en este país.

El presentador, que tuvo programas de radio en la BBC, ha sostenido siempre que todas sus relaciones sexuales fueron "absolutamente consentidas" y, en sus primeros comentarios al salir a la luz las acusaciones criticó la "corrupción mediática y la censura".