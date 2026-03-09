EEUU envía a Irán el dron cazadrones que ha derribado más de 1.000 Shaheds en Ucrania: cada interceptor cuesta 15.000 euros frente al millón de un misil Patriot

Un superdron. O, al menos, un dron especializado en cazar más de mil aeronaves no tripuladas de última generación. Este es el arma 'secreta' que EEUU está utilizando en Irán para golpear una de las fortalezas del régimen de los ayatolás, sus drones.

Según publica Business Insider, de fuentes del Departamento de 'Defensa' de EEUU, el Ejército nacional ha comenzado a desplegar un sistema especial made in USA que ya ha 'cazado' más de 1.000 'Shahed' en Ucrania, donde Rusia utiliza infinidad de estas unidades de origen iraní.

Se trata de una de las piezas esenciales del sistema conocido como Merops, que comenzará a funcionar completamente sobre los cielos iraníes y alrededores en unos días. Una vez el Ejército ultime los detalles, será cuestión de días u horas que entre en funcionamiento.

Si bien las fuentes conocedoras citadas por Business Insider declinaron indicar cuántos sistemas Merops está enviando EEUU a la región en su ofensiva contra Irán, sí han adelantado que su despliegue contará con una gran cantidad de unidades de interceptores de drones.

Se trata no solo de un recurso que ya ha probado su funcionalidad, sino que supone un golpe severo a las arcas de Irán con un coste para EEUU mucho más reducido.

Los interceptores empleados dentro del sistema Merops se mueven en unos 15.000 dólares por unidad (algo menos de 13.000 euros), cifras realmente bajas cuando se estrategia militar se trata... especialmente si se comparan con los costosísimos misiles tierra-aire.

Pero no solo resultan más 'asequibles' que los misiles, sino que reducen los costes por unidad a cerca de la mitad, o algo más incluso, si se contrasta con los hasta 50.000 dólares (43.000 euros) que pueden llegar a costar los drones Shahed de fabricación y uso iraní.

Este interceptor se denomina Surveyor y forma parte del sistema Merops. Funciona propulsado por hélice y se apoya en la inteligencia artificial como 'ayuda' para sobrevolar entornos complejos.

Dado su limitado tamaño puede ser transportado por un soldado y, una vez en el aire, puede alcanzar una velocidad punta de 280 kilómetros por hora, un ritmo con el que puede perseguir a los Shahed convencionales de hélice.

Añade Business Insider que si el Surveyor, que puede incluir una pequeña ojiva explosiva, no alcanza su objetivo, puede desplegar un paracaídas para permitir la recuperación y el relanzamiento en otra ocasión.