Sydney Sweeney vuelve a la carga: hace un guiño a su polémica racista con un nuevo anuncio de vaqueros

"Los genes se transmiten de padres a hijos y, a menudo, determinan rasgos como el color del pelo, la personalidad e incluso el color de los ojos", decía una voz en off mientras se sucedían imágenes de Sydney Sweeney que acababa diciendo a cámara: "Mis jeans son azules".

Con este anuncio de American Eagle, que vio la luz el pasado mes de julio, Sydney Sweeney protagonizó una sonada polémica ya que jugando con las palabras jeans y genes, que se pronuncian prácticamente igual en inglés, se tachó la campaña de "supremacista" y "racista" al dejar entrever que los genes caucásicos eran superiores.

La marca de vaqueros negó cualquier implicación "racista" y la actriz de Euphoria ni siquiera se pronunció al respecto. De hecho, ha vuelto a la carga con una nueva campaña de shorts vaqueros titulada Syd for Short.

En él aparece Sweeney con pantalones cortos vaqueros y chaqueta vaquera y pregunta mirando a cámara: "¿Qué marca llevo puesta?". Tras esto, se da lugar a un montaje de imágenes de Sweeney tomando el sol y posando con sus pantalones cortos vaqueros.

Tras esto, la actriz hace un guiño a la polémica que generó su anterior anuncio. "Sydney Sweeney tiene unos jeans estupendos", dice la voz en off, la misma frase que se escuchaba en el primer spot. Ante esto, Sweeney sonríe a la cámara y responde: "Sí. Ese mismo".

La actriz se pronunció sobre esta campaña asegurando que "unos shorts vaqueros tienen un encanto atemporal". "Son sencillos, pero te hacen sentir segura y arreglada sin mucho esfuerzo", señaló en un comunicado.

En plena polémica de 'Euphoria'

Sweeney ha hecho el guiño a esta criticada campaña, al mismo tiempo que se estrena la esperada tercera temporada de Euphoria, donde la actriz vuelve a dar vida a Cassie cinco años después de acabar el instituto, mientras prepara su boda con Nate (Jacob Elordi).

La intérprete tampoco ha eludido la polémica en la ficción de Sam Levinson, ya que su personaje crea contenido orientado a adultos en redes sociales y se plantea dar el salto a OnlyFans.

Concretamente, una escena de este primer episodio de la ficción de HBO en la que Sweeney aparece caracterizada de forma erótica como si fuera un perrito se ha vuelto viral en los últimos días y muchos usuarios de redes sociales han cargado contra la sexualización del creador de la serie y el rol que ha tomado el personaje de Cassie.