Qué esperar de 'The life of a showgirl': Taylor Swift llena de 'brilli brilli', dos homenajes y ¿un mensaje a Trump?

Las expectativas están altas y antes de publicarse, The Life of a Showgirl, el disco de Taylor Swift que verá la luz este viernes, ya ha batido los récords de presave en Spotify, siendo el más guardado de la historia. Con su número predilecto, su álbum número 13, la cantante se enfrenta a esta nueva era con una situación muy distinta a la que tenía en su anterior trabajo, Tortured Poets Department, y con apenas un año apartada de los focos después de su multimillonaria gira The Eras Tour.

De hecho, según ha revelado, la grabación y la composición de este disco se ha dado durante esta gira con la que recorrió 26 países con 149 fechas y en la que recaudó cerca de 2.000 millones de dólares. De ahí que no sorprenda su nombre, The Life of a Showgirl, un claro mensaje a su vida de éxito en los escenarios, del que ya había dejado algunas pistas.

“Todas las noches bajaba del escenario en un ascensor. Así terminaban todos los conciertos de The Eras Tour. Excepto el último, en el que salí por una puerta, una puerta naranja para ser exactos. Y eso era un easter egg. Básicamente, la razón por la que elegí salir así es porque quería dar un mensaje subliminal a los fans de que quizá estaba terminando la gira, pero también estaba entrando en una nueva era”, dijo en el anuncio de su trabajo en el podcast New Heights, de su pareja Travis Kelce junto a su hermano.

Por lo que se conoce hasta el momento, en esta nueva era, Swift ha pasado del blanco y negro que marcaba el Tortured Poets Department de abril de 2024 y que continuaba con la inspiración más melancólica de la artista, al brilli brilli en un naranja que ella misma bautizó como “Portofino Orange Glitter” y verdes que acompañaron en un inicio este lanzamiento.

A esta edición inicial, se sumaron otros tres ediciones de CD de distintos colores y con distintas portadas y una edición especial de vinilo rosa exclusiva de la mano de Target que ha anunciado en un clip especial en el que aparece como directora de escena. Todas ellas con imágenes con guiños a la Ofelia de Hamlet y a las bailarinas de revista, que han llenado los teatros desde comienzos del siglo pasado.

Por si fuera poco, la artista anunció que este trabajo, con 12 canciones y una duración de 41 minutos del que no ha adelantado ni un solo single —ya que The Fate of Ophelia, su primer single saldrá a la par que el disco—, también vendría acompañado de varios eventos. El primero, un encuentro inmersivo de los fans de la mano de Spotify en Nueva York en el que han podido disfrutar de decorados y escenarios ambientados en la temática del disco.

El segundo unos visuales, bajo el nombre Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl que se proyectarán del 3 al 5 de octubre en los cines, entre los que incluiría el videoclip de The Fate of Ophelia, making of del disco, sus nuevas letras y canciones. Solo en Madrid, distintas salas de Kinépolis, Cinesa, Cine Yelmo, mk2, Ocine o Cines Verdi han anunciado que proyectarán la cinta, cuya preventa de entradas se inició este lunes.

Un giro en la producción hacia el pop y dos homenajes

A nivel musical, también se prevén cambios que alejarán la Taylor más cantautora y nostálgica de sus últimos trabajos. Ya lo dijo el propio Kelce en el podcast: “Es mucho más alegre y divertido. Un giro radical de 180 grados respecto a las canciones de The Tortured Poets Department”. Pero también se prevé algo así viendo que ha regresado de los sintetizadores del productor Jack Antonoff, que han marcado las últimas eras de Swift, a un sonido más alegre y comercial que caracteriza la carrera de Max Martin.

El productor sueco, que lanzó la carrera de los Backstreet Boys, Britney Spears o Rihanna ya produjo dos de los álbumes más pop de la carrera de Swift como son 1989, Red o Reputation, especialmente presente en éxitos como Shake it off, We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble o Bad Blood.

Por el momento, la única colaboración que se ha hecho pública es la de Sabrina Carpenter, considerada por muchos como la heredera o amadrinada de Swift, en el tema que cierra el disco y que le da título: The life of a Showgirl. Sin embargo, parece ser que va a incluir dos grandes homenajes a dos figuras de la cultura pop como son Elisabeth Taylor y George Michael.

La actriz estará presente, según el título, en el segundo track del álbum, aunque Swift ya la había incluido en una referencia en Ready for it? En la que comparaba su relación con Joe Alwyn con la tormentosa e icónica a partes iguales, de Elisabeth Taylor y Richard Burton.

El homenaje a George Michael se dará en la cuarto corte del álbum, Father Figure, con el mismo título que la canción de Michael del álbum Faith de 1987. Se desconoce si será una versión o si solamente usará el sample y lo ha acreditado como autor.

Este será el tracklist del disco:

1. The Fate of Ophelia

2. Elizabeth Taylor

3. Opalite

4. Father Figure

5. Eldest Daughter

6. Ruin the Friendship

7. Actually Romantic

8. Wish List

9. Wood

10. Cancelled!

11. Honey

12. The Life of a Showgirl (con Sabrina Carpenter)

Con una gira por los late shows señalados por Trump... pero sin Kimmel

Swift ha anunciado también parte de la promoción del álbum, que comenzará la próxima semana y no ha querido pasar por alto la reciente polémica que ha salpicado los late shows estadounidenses. De hecho, ha confirmado su presencia en los cuatro late shows que el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con cancelar: se estrenará el 3 de octubre en Graham Norton Show, el 6 de octubre estará en el show de Jimmy Fallon y el 8 en el Late Night with Seth Meyers.

No obstante, no estará en The Tonigth Show de Jimmy Kimmel, programa que fue cancelado durante una semana por los comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk que realizó el humorista.

Una batalla legal ganada

Más allá de la promoción, Swift ya podrá centrarse al 100% en sus nuevos temas y dejará de tener que reeditar los Taylor’s Version de sus seis primeros discos por el conflicto de derechos de autor que tenía con Scooter Braun, propietario del sello Big Machine Records.

Así lo anunció con un “you belong to me”, parafraseando uno de sus primeros éxitos, el pasado mes de mayo tras la compra de esos seis primeros discos. Esto pondría fin a la batalla legal de Swift para recuperar su catálogo que inició en 2019 cuando Ithaca, el fondo de Scooter Braun, adquirió el sello Big Machine Records, con el que trabajaba la artista. Swift solo tenía como opción quedarse en la discográfica, algo que rechazó.

Tras esto, comenzó a republicar las versiones de su álbum, aunque quedaban sin publicar Reputation y su disco debut, Taylor Swift, que se han mantenido sin arreglos ni modificación de las originales.

Un compromiso (y un anillazo) que ha dado la vuelta al mundo

A nivel personal, Swift afronta esta nueva etapa con una nueva situación personal tras anunciar el pasado mes de agosto su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce y una foto de ambos con el mensaje “tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”. Sorprendentemente, el anuncio recibió el aplauso de Donald Trump.

Todas las miradas las acaparó su anillo, o más bien anillazo, de estilo vintage de Artifex Fine que estaría valorado entre 250.000 y 1.000.000 de dólares. Aunque se desconocen detalles del enlace, sí que han trascendido algunos detalles de la pedida de mano de Kelce, que habría tenido lugar cuando grabaron el episodio del podcast.

Travis Kelce y Taylor Swift, tras comprometerse EFE/ @taylorswift

En esta nueva ‘era’, muchos se plantearon si iba a modificar su música y, especialmente sus letras, marcadas por las referencias a sus exparejas. “Creo que ella siempre ha sabido sacar oro de su vida, de diferentes momentos, y convertirlos en canciones. Ahora tiene nuevos temas para explorar y lo va a hacer. Hay que recordar que en Reputation, que fue un disco que funcionó muy bien y es muy querido, ya dejó en parte de lado la faceta romántica y se centró también en una enemistad, en la industria...”, señaló Hilario Martínez, investigador doctorando y FPU de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, en un reportaje de El HuffPost.

Más allá de si va a narrar su compromiso, lo que esta claro es que Swift dejará en este disco su impronta que tantos éxitos le ha cosechado y que ha logrado que numerosos fans y la propia industria que le ha entregado nada menos que 14 premios Grammy estén volcados con su trabajo.