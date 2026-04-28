Liada entre Ucrania e Israel por un buque ruso con grano "robado": va a convocar al embajador

Grúas gigantes descargan un carguero en el puerto de contenedores de Haifa (Israel), en una imagen de archivo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, informó esta pasada noche de que convocó para este martes al embajador israelí en Kiev, Michael Brodsky, por la presencia de barcos rusos cargados con cereal ucraniano robado en Israel.

"Ya hemos convocado oficialmente al embajador israelí para mañana por la mañana para presentar nuestra nota de protesta y solicitar una acción apropiada", escribió Sibiga en su cuenta de X, donde reprochó a Tel Aviv participar en el comercio ilegal ruso con cereales ucranianos robados.

El jefe de la diplomacia de Ucrania señaló que las "relaciones de amistad ucraniano-israelíes tienen potencial para beneficiar a ambos países, y el comercio ilegal con cereal ucraniano de Rusia no debería dañarlas".

"Es difícil entender la falta de respuesta de Israel a la legítima solicitud de Ucrania sobre un barco que entregó bienes robados a Haifa. Ahora que otro de esos barcos llegó a Haifa, avisamos a Israel en contra de aceptar cereales robados y dañar nuestras relaciones", abundó.

Las tensiones entre Ucrania e Israel han aumentado después de que Kiev tratara de impedir que un buque que transporta grano presuntamente robado en territorios ocupados por Rusia atraque y descargue en el puerto de Haifa, a unos 90 kilómetros al norte de Tel Aviv.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel respondió al mensaje de Sybiha en la red social X, instando a Kiev a no trasladar las relaciones diplomáticas a los medios de comunicación o las redes sociales.

Gideon Sa'ar insistió en que "aún no se han aportado pruebas que respalden las acusaciones". El jefe de la diplomacia israelí también afirmó que Kiev "ni siquiera presentó una solicitud de asistencia jurídica antes de recurrir a los medios de comunicación y las redes sociales".

"El asunto será examinado. Israel es un Estado de derecho con autoridades policiales independientes. Todas las instituciones actuarán conforme a la ley", añadió. Fuentes de 'Euronews' en Kiev confirmaron que funcionarios ucranianos han advertido de posibles consecuencias diplomáticas si Israel no rechaza el cargamento.

Israel mantiene una comunicación directa con el Kremlin y lo ha seguido haciendo durante la invasión, iniciada en febrero de 2022. Primero, para tener controlado a Moscú, por su apoyo al régimen sirio de Bachar el Assad, aunque cayó hace año y medio casi. Y segundo porque hay un volumen importante de población judía rusa que hoy es nacional de Israel. Tel Aviv ha intentado mantenerse de perfil en este conflicto.

El barco de la discordia

El buque en cuestión es el Panormitis, de bandera panameña, que se encuentra en aguas próximas a Haifa, según los servicios de seguimiento marítimo. Transporta, según las informaciones disponibles, más de 6.200 toneladas de trigo y 19.000 toneladas de cebada.

De acuerdo con la periodista de investigación ucraniana Kateryna Yaresko, del proyecto SeaKrime, que dio a conocer la información, el Panormitis fue cargado con grano procedente de territorios ucranianos ocupados mediante trasbordos desde otros buques y partió del puerto de Kavkaz, en la región rusa de Krasnodar.

Según este informe, gran parte del cargamento procede de la ciudad ucraniana ocupada de Berdyansk, en la costa del mar de Azov. Kiev sigue de cerca los movimientos del buque y, según informaciones de medios estadounidenses confirmadas por 'Euronews', no está dispuesto a "dejar pasar" el incidente.

Una fuente diplomática ucraniana declaró al portal de inteligencia norteamericano Axios que Israel "básicamente se ha encogido de hombros" ante las demandas de Kiev en relación con un buque anterior que descargó trigo presuntamente robado en Haifa.

"Francamente, esto se siente como una bofetada, dada la buena voluntad estratégica que Ucrania ha mostrado, desde la designación de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista hasta la criminalización del antisemitismo", añadió la fuente. 'Euronews' ha contactado con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, pero no ha recibido respuesta en el momento de la publicación.

Además, a principios de abril, el granelero ruso Abinsk entregó en Israel casi 44.000 toneladas de trigo ucraniano presuntamente robado, lo que provocó una fuerte reacción diplomática por parte de Kiev, recuerda Euronews. El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano aseguró haber advertido previamente a las autoridades israelíes sobre el posible origen del cargamento, procedente de territorios temporalmente ocupados.