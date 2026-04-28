Pide una caña en un bar de Madrid y lo que le sirven provoca casi 1.000 comentarios al instante 

La usuaria de TikTok @Gaorbea ha provocado un enorme debate en esa red social tras mostrar lo que le sirvió un camarero de Madrid al pedir una caña de cerveza.

"Hoy traemos un tema súper serio del que queremos hablar. Nos hemos sentado en una terraza y hemos pedido una caña y un calimocho. Estamos seguros de que el calimocho no es calimocho, porque no lleva Coca-Cola, sino que es un tinto de verano. Pero no vamos a entrar en ese debate", empieza diciendo la usuaria.

"Lo que vamos es a entrar en el debate del tamaño de la cerveza. Yo pido una caña y el camarero me ha dicho: 'Tiene que ser doble'. Y le he dicho: 'Bueno, estupendo, vale'. Y entonces me ha traído esto que os voy a enseñar ahora", dice mientras muestra una copa de cerveza.

Le costó 3,95 euros

"Quiero saber para quién esto es una caña doble o si en vuestros pueblos esto es una caña doble. Porque en mi pueblo una caña normal va en vaso de sidra. A mí me han traído esto, sé que me lo van a cobrar como caña doble, pero bueno. A ver vuestra opinión", plantea mientras desvela que le han cobrado por ello 3,95.

Antes de pasar a ver lo que dicen los usuarios, la Asociación Cerveceros de España ha explicado en algunos documentos qué es una caña. Y ahí viene varias claves. "Es el formato por excelencia. Se puede pedir una caña en prácticamente toda España, pero no siempre servirán lo mismo. Eso sí, siempre será de grifo", señalan.

"Mientras que zonas como Madrid la medida del vaso es de 200 ml, en otros lugares el tamaño es superior. Así, si un vasco quiere tomarse los 350 ml de una caña vasca en Madrid, tendrá que pedir un doble, que es la medida más parecida", explica el organismo.

Un doble debería ser 400 mililitros

También definen el 'doble': "Partiendo del hecho de que la caña de 200 ml es el formato por excelencia, 400 ml debería ser la medida oficial del doble, pero no siempre es así. Para obtener 400 ml de cerveza, por ejemplo, en el País Vasco, sería necesario pedir un cañón".

"En Madrid eso es un doble. Caña es un vaso diminuto de cristal ( a veces hasta se pone café)", dice una usuaria. "Eso es 33cl...una caña son 20cl", señala otro usuario. "En Madrid eso es un doble y la caña son los vasos chiquis típicos del café...", insiste otro.