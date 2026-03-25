Una asiática pregunta en Reddit a los españoles qué piensan de Rosalía y los comentarios se llenan de perlas

La cantante Rosalía, que está a punto de desembarcar en Madrid con su Lux Tour, siempre despierta interés, tanto dentro como dentro de España. En las últimas horas, una pregunta de una usuaria en la red social Reddit ha puesto el foco en qué percepción se tiene de ella aquí.

La persona, que no da su nombre pero señala que es del este de Asia, se declara admiradora de la catalana, a quien califica como "una de las artistas más innovadoras de la actualidad: "A través de su música, comencé a conocer el flamenco e incluso me motivó a aprender español".

"Sin embargo, por lo que he visto en internet (sobre todo en las redes sociales españolas), parece que la percepción que se tiene de ella en España es bastante crítica, a veces incluso dura. Suelo encontrarme con debates sobre su identidad, acusaciones de apropiación cultural, discusiones sobre su postura política o críticas relacionadas con el feminismo", explica. Y de ahí parte su pregunta a los españoles sobre cómo se percibe a día de hoy a la artista.

Cerca de 80 usuarios han dejado por ahora sus reflexiones. "Mi impresión es que la percepción general es positiva; no es mi estilo de música, pero reconozco que es una gran cantante y que está rodeada de músicos excelentes. Lo que hace es arte, y lo respeto porque soy músico aficionado", apunta uno. "Musicalmente hablando es una reina", recalca otro mensaje.

Una de las respuestas argumenta: "Diría que a la mayoría de los españoles que disfrutan de la música les gusta, ya sea por sus canciones comerciales (colaboraciones con artistas de reguetón, The Weeknd, etc.) o por su lado innovador (fusión flamenca, su último álbum, etc.). Una minoría, pequeña pero ruidosa, critica su música. Otra minoría la critica por no ser política, lo cual es absurdo, ya que es artista y no tiene obligación de expresar su opinión sobre temas ajenos a su arte".

Otros se centran en el debate de la apropiación cultural, que una respuesta zanja así: "Quizás los puristas del flamenco se horroricen al ver a una mujer catalana incorporando elementos flamencos en su música, pero al 99% de nosotros nos da completamente igual". "Sus posturas políticas, por lo que sé, no han sido malas; simplemente un tanto ambiguas, probablemente motivadas por el esfuerzo excesivo por no parecer que apoya a un bando u otro", agrega.

Otro coincide en que "es una gran artista y una cantante increíble", pero no le gusta "que sea tan tibia en algunos asuntos": "Prefiero a los artistas que tienen una conciencia social más fuerte". "Al principio de su carrera era muy feminista, por ejemplo, pero últimamente se ha vuelto más tradicional porque probablemente le conviene más", abunda otra respuesta.

Por otro lado, un usuario pone el foco en que aquí "todo es polémico porque somos una sociedad dividida, así que es imposible no molestar a alguien". "Hasta Nadal ha sido polémico", matiza, lo que ha sorprendido a algún usuario extranjero.

"Tienes que entender una cosa de España", aconsejan en otro mensaje a quien abrió el hilo. "Twitter no es la vida real. Aquí el 90% de la gente está súper orgullosa de lo lejos que ha llegado. El rollo de la 'apropiación cultural' del flamenco fue un muy debatido hace años, pero al español medio le da exactamente igual. Somos muy de criticar lo nuestro por deporte, pero en el fondo sabemos que es una curranta brutal y nos encanta que llene estadios por todo el mundo", remacha.

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