Cuenta qué hacen los restaurantes de Polonia con los niños, lo compara con España y su conclusión es contundente 

Carlos, un español que vive en Polonia conocido en TikTok como yoenpolonia, ha desgranado las diferencias que hay en cuanto al trato a los niños entre los restaurantes de España y los del país donde reside.

El usuario resume todo en una frase: "Hay países que presumen de gastronomía y otros que prefieren que no odies salir a comer con tus hijos".

"Restaurante en España: llegas con tus niños y lo primero que te dicen es que anden con cuidado, que por aquí pasan camareros y pueden estorbar. Y tú pensando: Claro, cariño, hoy mis niños comen en modo avión. Ojo: dejo claro algo antes de seguir. Los niños son responsabilidad de los padres. El personal de un restaurante está ahí para trabajar, no para estar pendiente de tus hijos", puntualiza.

"Antes de traerte el menú, te traen lápices de colores"

Carlos insiste en que "el punto del vídeo no es ese, sino que muchos restaurantes piensan que tus hijos no deberían estar ahí". Y explica lo que suele ocurrir en los restaurantes en Polonia: "Entras, y antes de traerte el menú, te traen lápices de colores, hojas para pintar, incluso muchos de ellos tienen un rincón solo para niños. En plan: tranquilos, sabemos que los niños también existen".

"En España, en muchos restaurantes, no en todos, salvo que te traigas tus propios lápices de colores y libros para colorear, la zona infantil es una esquina peligrosa, una silla coja o un: bueno, tú dale pan, así se entretiene. Como si tu hijo fuera una paloma y tú hayas ido al restaurante a molestar", se lamenta.

En cambio, afirma que "en Polonia da igual que el restaurante sea grande o pequeño" porque "siempre tienen un rincón para niños o algún gesto hacia ellos".

"Dale pan, como si tu hijo fuera una paloma"

"Luego están las tronas. En Polonia siempre hay alguna. En España ¿trona? Además en algunos te miran raro por haber traído a un niño que... necesita sentarse. Y llega el momento favorito: cambiar el pañal. En España: ¿cambiador? Sí, el carrito, las rodillas, el suelo, la tapa del váter. En Polonia abres la puerta y ahí está, el cambiador limpio, normal, tratando a un niño como a un cliente más", explica.

"Eso sí, agradecería que también hubiera un cambiador en el baño de hombres, que también cambiamos pañales", admite antes de resumir: "En definitiva, España tiene la mejor gastronomía del mundo y restaurantes increíbles, pero es cierto que muchos de ellos están diseñados como si los niños molestaran. Polonia no lo hace todo perfecto, hay cada antro por ahí... pero hay algo que entendieron a la perfección: si haces sentir culpables a las familias, eres simplemente un sitio al que dejaremos de ir".