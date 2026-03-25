Ferrán Adrià tiene muy claro lo que haría si va a un restaurante y el camarero es un robot 

El chef catalán Ferrán Adrià ha concedido una entrevista a El Periódico donde ha hecho un repaso a su trayectoria personal y profesional en la hostelería. Al reconocido cocinero, dueño de elBulli, le han preguntado por la Inteligencia Artificial en la gastronomía.

En su opinión, no tendrá consecuencias especialmente negativas. Para Ferrán Adrià, la experiencia de un restaurante "está muy ligada a lo artesanal". En este sentido, ha sido muy tajante sobre cómo la IA se puede integrar en el negocio de la hostelería.

"En un McDonald's es posible que un día haya un robot, pero no veo un restaurante donde pagas 70 euros y te sirva un robot. Porque para eso me quedo en casa", ha afirmado el chef catalán.

En cuanto a las condiciones laborales en la hostelería, reconoce que se han ido mejorando poco a poco. "Me parece genial que se hagan ocho horas, menos para un propietario, ese se puede ir olvidando si quiere tener éxito", ha asegurado.

"España es un país maravilloso"

En esta entrevista, a Ferrán Adrià también le han preguntado si abriría hoy en día un restaurante como elBulli. "Tengo una frase siempre, que es que lo que no puedes cambiar no te preocupes", ha respondido el cocinero.

Asimismo, ha recordado que cuando se retiró en 2011 fue porque "tenía claro que el día a día del restaurante es muy duro y ya lo había vivido 30 años". Ahora está centrado en la Fundación elBulli, con la que ayuda a otros restaurantes.

Sobre España y su relación con la gastronomía, Ferrán Adrià asegura que es "un país maravilloso: "He viajado por medio mundo y probablemente sea el que mejor se vive del mundo, porque cuando dicen en los ránkings que Noruega o Finlandia no lo entiendo... (ríe)".

"España, gracias a Dios, es un país turístico brutal y tenemos más de 100 millones de visitantes que tienen que desayunar, comer y cenar. Unos se alojarán en un hotel de dos estrellas y otros en uno de cinco de lujo", ha sentenciado.