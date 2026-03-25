Rosa Villacastín se fija en lo que ha hecho Ione Belarra mientras Sánchez hablaba de la guerra: "Qué falta de empatía"

El Congreso de los Diputados ha acogido este miércoles una sesión en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dando explicaciones sobre la posición de España en la guerra de Irán iniciada por Estados Unidos e Israel.

Sánchez ha acusado a Partido Popular y Vox de "cobardía" y "complicidad" por "callar" ante una guerra "ilegal". En esta comparecencia a petición propia en el Congreso, el presidente del Gobierno ha recordado lo que pasó con José María Aznar hace 20 años en Irak.

El líder socialista ha señalado que la guerra desatada contra el régimen de los ayatolás es mucho peor que la de Irak hace dos décadas, puesto que es "una potencia militar que lleva 40 años preparándose para un conflicto como este".

"Las acciones de Estados Unidos e Israel han socavado la legalidad internacional, han desastibilizado Oriente Medio, han enterrado Gaza bajo los escombros del olvido y la indiferencia, han llevado la inseguridad a países del Golfo seguros, han dado a Putin más de 8.000 millones de euros para financiar su invasión a Ucrania", ha señalado Sánchez.

Y ha añadido: "Y en Teherán se ha cambiado a un Jameneí por otro peor Jameneí, porque es más sanguinario que su padre y sí es partidario de que Irán desarrolle armas nucleares. Este es un desastre absoluto. Eso es lo que PP y Vox han contribuido con su apoyo y su silencio".

Del expresidente Aznar ha dicho que le dio igual arrastrar a España "a esa locura" porque quería "sentirse importante para que el presidente Bush le invitara a un puro": "El mayor desastre geopolítico del mundo desde la II Guerra Mundial. ¿Saben sus señorías de PP y Vox cuántas víctimas dejó la guerra de Irak? Murieron más de 300.000 personas, muchas de ellas, niños y mujeres. Hubo cinco millones de personas desplazadas. El país quedó en ruinas y generó una inestabilidad en toda la región y atentados islamistas en Europa. Eso fue lo que ocurrió".

Ha recordado las palabras de Feijóo que, según Sánchez, " se atrevió a insinuar que si se producía una nueva ola de atentados en Europa, sería por la regularización masiva de migrantes. ¡Qué cinismo y qué poca falta de empatía hacia las víctimas!".

Villacastín critica a Belarra

En X, donde muchos usuarios están siguiendo el debate, la periodista Rosa Villacastín se ha percatado de un gesto que ha tenido la líder de Podemos, Ione Belarra, mientras Sánchez comparecía.

"Mientras el presidente desgrana los bombardeos de Estados Unidos, Ione Belarra riéndose en su escaño. Qué falta de empatía, que falta de sentido común. La situación Belarra es un muy grave a nivel mundial, reírte demuestra tu ignorancia", ha dicho molesta la periodista.