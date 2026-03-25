He probado el Motorola Signature: un diseño elegante y ultrafino con potencia y pantalla de otra liga

Resumen: el Motorola Signature es brillante. Sí, me refiero a sus prestaciones. Su rendimiento y su potencia, que son muy buenos, pero sobre todo a su pantalla. Para mí, una de las mejores pantallas que he probado. Panel AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas con un brillo máximo de 6.200 nits y una tasa de refresco de 165 Hz. Un win total. En cuanto a diseño, me parece uno de los móviles más elegantes, con un peso de 168 gramos y un grosor de 6,99 mm. En este caso, he probado durante varias semanas el PANTONE Carbon, un color casi negro con un tacto goma que permite agarrar el móvil de forma perfecta. Motorola apuesta por los 50 megapíxeles en todo, tanto en el sensor frontal, como en su triple cámara trasera. Todos ellos responden a la perfección, tanto de día como de noche. Su batería de 5200 mAh, igual no es su principal punto fuerte, aunque acepta carga rápida de 90 W y eso se agradece.

Ventajas

Para mí, el punto más fuerte es su pantalla. Su brillo y su fluidez me han impresionado desde el momento en el que lo encendí.

Su diseño ultraligero es una delicia. No falla en casi ninguna de sus prestaciones. Es el ejemplo perfecto para decir, de una vez por todas, adiós a los 'ladrillos'.

Su triple cámara trasera y la frontal ofrecen una experiencia muy buena para ser un móvil tan delgado.

Siete años de actualizaciones y 16 GB de RAM en los tiempos que corren.

Desventajas

Es difícil buscarle una pega a un móvil que lo tiene casi todo. Por ponernos tiquismiquis, se podría haber reducido un poco más el grosor de su sistema de cámaras para que no destacara tanto.

El Motorola Signature, con un diseño ultrafino. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del Motorola Signature

Si no conoces el Motorola Signature, te invito a que te quedes. He estado probándolo durante varias semanas y, para mí, la sorpresa ha sido mayúscula. Tras tres primeros meses con bastantes lanzamientos de smartphones, Motorola ha logrado que el suyo brille de todas las formas posibles.

El nuevo Motorola Signature se disfruta desde el momento en el que lo sacas de la caja. Después de quedarme embobado viendo su elegante diseño con el color PANTONE Carbon, en tono casi negro, y lo ligero, 186 gramos de peso; y delgadísimo que es, 6,99 milímetros de grosor; las dudas de si nos encontramos ante un móvil que sigue la misma línea que la competencia se esfuman en cuestión de segundos.

Dicho sea de paso, es muy difícil que se te pueda resbalar de la mano. Apuestan por un cuerpo sólido de aluminio que, en la parte trasera, rodeando al logo de la marca y al sistema de cámaras, nos encontramos un recubrimiento de goma que me parece muy elegante.

Estoy hablando de un smartphone ultrafino, que pesa muy poco, pero que una vez que enciendes su pantalla y comienzas a usarlo y trastear con él, te quedas casi sin palabras. Algo que espero que no se note en esta reseña.

El diseño trasero del Motorola Signature. Sergio Coto / El HuffPost

En el apartado frontal cuentan con una cámara selfie de 50 megapíxeles que es ideal para hacer videollamadas, vídeos y fotografías sin recurrir al sistema trasero. Importante resaltar lo de los 50 megapíxeles, ya que es la misma cifra que Motorola, sin complicarse mucho, ha decidido usar para todos sus sensores.

Volviendo al tema de la pantalla, está protegida con el cristal Corning Gorilla Glass Victus 2. Por lo que, en el caso de caerse, pese a ser fino, se mantiene estable. Y una vez que encendemos el dispositivo, su pantalla nos engancha cual seguidor de Stranger Things el día del estreno de su última temporada. Algo que ayuda, en parte, por sus altavoces estéreo duales con Dolby Atmos, que son muy buenos.

Un panel AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas, con una tasa de refresco de 165 Hz, lo que la convierte en muy, pero que muy, fluida. Pero ojo, que lo mejor está en su brillo. Pico máximo de 6200 nits de brillo, para ver cualquier contenido sin pérdida, aunque el sol esté haciendo de las suyas durante un paseo en la calle.

Y la cosa no termina ni mucho menos ahí. Incorpora el procesador Snapdragon 8 Gen 5 que ofrece un rendimiento fantástico para casi cualquier usuario. Da igual que lo uses para jugar, editar o, simplemente, el día a día. Su potencia lo convierte en una opción muy polivalente.

El sistema de cámaras del Motorola Signature. Sergio Coto / El HuffPost

En la parte trasera, como decía anteriormente, predomina su triple cámara de 50 megapíxeles, que sobresale un poquito en comparación con el grosor de la parte baja del móvil. En él nos encontramos, un sensor principal con estabilización óptica; un teleobjetivo con estabilización, zoom óptico de tres aumentos y superzoom de 100 aumentos; y un ultra gran angular con ángulo de visión de 122 grados.

Todos ellos han respondido a la perfección tanto de día, como en el apartado nocturno. Y es que, ¿para qué incluir sensores con más megapíxeles en un smartphone ultraligero si esta triple cámara funciona que da gusto?

Seguimos, esta vez, con su batería. 5.200 mAh con una autonomía que ha superado el día de uso sin problemas. Pero si se acaba, admite carga de 90 W, lo que nos permite pasar del 0 al 50% en unos 18 minutos. De hecho, también permite la carga inalámbrica de 50 W. Una fantasía.

En el tema de la inteligencia artificial, Moto AI sigue ofreciendo las mismas prestaciones que hasta ahora. Quizá, con una experiencia muy parecida a la que ya ofrece Gemini, que también viene integrada en el dispositivo. Es cierto que en temas como el calendario, las notas o las tareas ayuda, pero es algo que la IA de Google ya nos ofrece de base.

Y termino hablando de su precio y su configuración. En el momento en el que escribo esta reseña, su precio parte desde los 999 euros, con una configuración muy buena de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento y un pack de regalo, con los moto buds loop y el moto watch.

Sin duda, Motorola ha hecho que su Signature se convierta en una opción más que recomendable para aquellos que quieren un smartphone de gama alta, con siete años de actualizaciones, ultraligero y unas prestaciones que poco tienen que ver con las de un móvil fino.